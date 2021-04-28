1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

FETÖ'nün 'Kayseri il imamı' hakim karşısında

Tanık olarak dinlenen Hüseyin M, sanıkla birlikte gittikleri örgütün Pensilvanya'daki kampında, FETÖ elebaşının artık yemeklerini yiyenleri gördüğünü beyan etti
 28 Nisan 2021 11:37
+Aa- Yazdır
FETÖ'nün 'Kayseri il imamı' hakim karşısında

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "Kayseri il imamı" olduğu ileri sürülen Serdal Karakurt'un "silahlı terör örgütü kurma ve yönetme", "resmi belgede sahtecilik" ve "terörizmin finansmanı" suçlarından yargılanmasına başlandı.

Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Karakurt, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken, avukatı salonda hazır bulundu.

Mahkeme başkanı dava dosyasına gelen evrakı okuduktan sonra savunması için sanığa söz verdi.

FETÖ ile hiçbir bağının bulunmadığını, dış ticaret sektöründe mobilya üzerine faaliyet gösteren bir firması olduğunu öne süren Karakurt, "Ticari çıkarımı düşünerek insanlarla ilişki kurdum, örgütle bağlantılı insanlarla ilişki kurduysam da haberim yoktu." ifadesini kullandı.

Örgüt içerisinde "Akif" kod adını kullandığı ve "Kayseri il imamı" olduğuna yönelik tanık beyanlarını reddeden Karakurt, ByLock kullanıcısı olduğuna yönelik tespiti de kabul etmedi. Mahkeme başkanının "Neden bu kadar insan senin hakkında ifade verdi? sorusuna Karakurt, "Benzetmiş olabilirler." karşılığını verdi.

ABD'ye FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'i ziyarete gittiğini ve burada elebaşının yarım bıraktığı yemekten yediği tanık beyanlarına yansıyan Karakurt, "Amerika'ya Gülen'i ziyarete gitmedim. Ticari ilişkilerim için oradaydım." dedi.

- FETÖ elebaşının artık yemeğini yemişler

Duruşmada tanık olarak dinlenen örgütün sözde eski Konya il imamı Mücahit Ş, sanığı örgütsel toplantılarda gördüğünü ancak gerçek adının Serdal olduğunu bilmediğini, Akif olarak tanıdığını söyledi.

Tanık Hüseyin M. de sanık hakkında şu beyanda bulundu:

"Şahsı 2011'de bizim evdeki sohbette tesadüfen gördüm, 'sohbet imamı' vasfıyla oradaydı. Sohbette genelde güncel konular konuşulurdu. Örgüt elebaşının yazdığı kitaplardan kesitler okunurdu. Adını 'Akif' olarak bilirim. Amerika'nın Pensilvanya eyaletinde FETÖ'nün kampına gittiğimizde kendisi de vardı. Orayı ziyaret edenlerin hiçbiri tesadüfen oraya gitmedi. 3 gün kampta kaldık. Orada bize bir oda verdiler sadece yemek ve namaz saatlerinde bir araya gelirdik. Bir gün yemek yerken yarısı yenmiş bir tabildot getirdiler. Bu yemek kimin diye sorduğumuzda 'Hocamız hasta bu kadarını yiyebiliyor.' dediler. Kalan yemeğin artığını oradaki 3-4 kişi kıymetli bir şeymiş gibi yedi. Ben onun artığı olduğunu anladım asla yemedim, ısrarcı oldular midem bulandı."

Tanık Abdurrahman E. de sanığın kendisine himmet adı altında para toplaması talimatı verdiğini belirtti. Abdurrahman E, "Bu adamın O.A. isimli muhasebecisi vardı. O bana görüşmelerin telefondan sıkıntı olacağını söyleyerek ByLock yüklü bir telefon verdi. Cemaat evlerinden yurtlara kadar Kayseri'nin Kocasinan ilçesindeki her şeyden sorumluydu." ifadelerini kullandı.

Uzun yıllar örgüt yurtlarında muhasebeci olarak görev yaptığını dile getiren Abdurrahman E, "Boydak ve Akdeniz isimli 2 önemli yurt vardı ve toplantılar burada yapılırdı. Bir gün Serdal'la Boydak Holding'e gittik. Holding'in muhasebesinden bana yüklü miktarda para verdi." dedi.

Mahkeme heyeti, beyanların ardından ara kararını açıkladı. Sanığın tutukluluk halinin devamına karar veren heyet, duruşmayı erteledi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
THY'den tam kapanma süreci için yurt dışı yolcularına uyarı
28 Nisan 2021 12:40		 Tam kapanmada 'Aile içi temastan da kaçının' uyarısı
28 Nisan 2021 11:19
Fatma Şahin: Kovid-19 belediyelerin önceliklerini de etkiledi
28 Nisan 2021 11:09		 İftarlığını yolcusuyla paylaşan otobüs şoförüne teşekkür belgesi
28 Nisan 2021 10:41
Altın rezervi bulunan köyde arsa fiyatları uçtu
28 Nisan 2021 10:32		 Piyade Uzman Çavuş koronadan hayatını kaybetti
28 Nisan 2021 10:13
Prof. Dr. İlber Ortaylı: Soykırım diyen cahildir
28 Nisan 2021 09:25		 Bakan Koca: Bayram sonrasına kadar vaka sayısında hedef 10 binin altı
28 Nisan 2021 09:22
Marmara Bölgesi'nde parçalı bulutlu hava bekleniyor
28 Nisan 2021 09:19		 Son kareyle ağlatan mesaj: Cennette bir fazlayız bu gece
28 Nisan 2021 09:02
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:45 - Anne ile kızlarını kaza ayırdı12:40 - THY'den tam kapanma süreci için yurt dışı yolcularına uyarı12:37 - Kamu arazilerini satmak vaadiyle dolandırıcılıktan 19 tutuklama12:30 - Toç Bir-Sen, Sağlık Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı'na çağrıda bulundu12:20 - Bartın Valiliği, memurları tedirgin eden yazıyı geri çekti12:19 - Kovid-19'un nörolojik etkileri çocukların okuldaki başarısını düşürüyor
12:18 - Gün ortasında dolar düşüşte12:10 - AYM'den, haksız yere FETÖ'den tutuklanana 40 bin TL tazminat kararı12:07 - Türk pasaportunu aşağılayan 2 kişi serbest bırakıldı12:05 - FETÖ'nün 'mahrem askeri yapılanması' operasyonu: 4 gözaltı12:03 - Bakan Yardımcısı'ndan kripto paraya ilişkin düzenleme çağrısı11:59 - YÖK'ten, yüz yüze sınavları erteleyin yazısı
11:55 - Giresun'da FETÖ soruşturması kapsamında 4 şüpheli yakalandı11:48 - Bilim Kurulu toplanıyor: Gündem tam kapanma11:45 - Asker arkadaşını dolandıran kişinin beraat kararı bozuldu11:37 - FETÖ'nün 'Kayseri il imamı' hakim karşısında11:37 - İYİ Parti'li İlçe Başkanı ve 14 parti yöneticisi MHP'ye katıldı
11:32 - 4 kişilik ailenin yoksulluk sınırı 9 bin 13 lira olarak hesapladı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Korona olan kamu personeline disiplin cezası verilecek
İçişleri Bakanlığı 'Tam Kapanma Tedbirleri' ilgili soruları yanıtladı
Ağrı'da iki polis arasında kavga: 1 polis hayatını kaybetti
Sağlık Bakanlığı'na 1 Genel Müdür atandı
Öğrenci derse gelmezse öğretmenin ek dersinin kesilemeyeceğine dair karar
Altın rezervi bulunan köyde arsa fiyatları uçtu
Öğretmen ve mühendisler de yapmaya başladı... Pandemide en fazla talep gören meslek!
AÖF final sınav tarihleri açıklandı
Aynı olaydan dolayı meslekten çıkarılan iki memurdan biri davayı kazandı diğeri kaybetti. Bu halde ne olur?
Toplum Melek İpek'e sahip çıktı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
nikah şahidi 4
örgü örmek 1
sözlük bugün çok hareketli maaşallah 1
son aşı açıklaması 1
Suudi Arabistan'da sel 1
sebzeyi yemeğe sonradan doğramak 2
hastasıyız 1
Aktif kömür 2
yağmurlu havalarda parke taşları 1
kafa açmak 1
SON İLANLAR
Çağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kültür ve Turizm Bakanlığı sözleşmeli 10 bilişim personeli alacak
Atatürk Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Iğdır Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Van Tuşba Kent Hizmetleri 35 İşçi Alacak
TÜBİTAK AR-GE Personeli 54 İşçi Alacak
İstanbul Enerji 1 İşçi Alacak
İzmir Bağkent Geçici 1 İşçi Alacak
İstanbul Digital Medya 2 İşçi Alacak
Giresun Görele SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam