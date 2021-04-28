Bilim Kurulu toplanıyor: Gündem tam kapanma
Bilim Kurulu saat 16.30'da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplanacak
|28 Nisan 2021 11:48
|+Aa- Yazdır
Video konferans yöntemiyle toplantı yapılacak olup, Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, toplantının ardından saat 18.00'de açıklama yapacak.
BASIN DUYURUSU
Koronavirüs Bilim Kurulu saat 16:30'da video konferans yöntemiyle toplanacaktır. Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, toplantının ardından saat 18:00'de YouTube üzerinden canlı açıklama yapacaktır.
Tarih: 28 Nisan 2021, Çarşamba
4 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Bartın Valiliği, memurları tedirgin eden yazıyı geri çekti
28 Nisan 2021 12:20
|YÖK'ten, yüz yüze sınavları erteleyin yazısı
28 Nisan 2021 11:59
|'Staj Seferbirliği Programı Stajyer Havuzu' işverenlerin erişimine açıldı
28 Nisan 2021 10:09
|Mali müşavirler: Tam kapanma dönemi için 'mücbir sebep' ilan edilsin
28 Nisan 2021 09:45
|Bakanlık, hurdaya ayrılan geminin yerine inşa edilecek yeni gemi için teşvik verecek
28 Nisan 2021 09:39
|Korona olan kamu personeline disiplin cezası verilecek
28 Nisan 2021 08:05
|Bazı emekli amirallerin elektronik kelepçeleri çıkarılıyor
28 Nisan 2021 07:19
|2 ilde, organize suç örgütü üyelerinin yakalanması için operasyon başlatıldı
28 Nisan 2021 06:40
|Olay yeri inceleme ve kimlik tespit branşı sınavı sonuçları açıklandı
28 Nisan 2021 01:40
|Yerel yönetim meclislerinin çalışmaların ara verildi
28 Nisan 2021 00:46