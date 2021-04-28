Asker arkadaşını dolandıran kişinin beraat kararı bozuldu
|28 Nisan 2021 11:45
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Yargıtay 15. Ceza Dairesi, altın görünümlü metallerle kandırdığı asker arkadaşından 40 bin lira alan sanık hakkındaki beraat kararını bozdu.
Bir kişi, kendisini telefonla arayan ve dedesine ait değirmende gömü bulduğunu ileri süren asker arkadaşının daveti üzerine Manisa'nın Turgutlu ilçesine gitti.
Asker arkadaşına 200 altın karşılığında 40 bin lira veren kişi, daha sonra altınları bozdurmak için kuyumcuya gitti. Kendisine verilenlerin altın görünümlü metal olduğunun belirlenmesi üzerine kişi, asker arkadaşının kendisini kandırdığını iddia ederek şikayetçi oldu.
Açılan davada Turgutlu 4. Asliye Ceza Mahkemesi, Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 223/2-e maddesi uyarınca "yüklenen suçun sanık tarafından işlendiğinin sabit olmaması" nedeniyle beraate hükmetti.
Temyiz üzerine dosyayı görüşen Yargıtay 15. Ceza Dairesi, yerel mahkeme kararını bozdu.
- "Sanık dolandırıcılık kastıyla hareket etti"
Müşteki ile sanığın 2012'de birlikte askerlik yaptıkları belirtilen kararda, askerlik sürecinden 3 yıl geçtikten sonra müştekinin sanığa iftira atıp suç isnadında bulunmasının hayatın olağan akışına ters olduğu vurgulandı.
Asker arkadaşının bulunduğu ilçeye giden müştekinin 200 altın görünümlü metal parçasını kolluk görevlilerine teslim ettiği belirtilen kararda, sanığın baştan itibaren dolandırıcılık kastıyla hareket ederek haksız menfaat temin ettiği aktarıldı.
Kararda, sanığın Türk Ceza Kanunu'nun 157/1. maddesi gereğince "basit dolandırıcılık"tan cezalandırılması gerekirken beraatine hükmedilmesinin bozmayı gerektirdiği kaydedildi.
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