Giresun'da FETÖ soruşturması kapsamında 4 şüpheli yakalandı
Giresun'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 4 zanlı gözaltına alındı.
|28 Nisan 2021 11:55
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