FETÖ'nün 'mahrem askeri yapılanması' operasyonu: 4 gözaltı
Samsun ve Ankara'da FETÖ'nün "mahrem askeri yapılanması"na yönelik operasyonda aralarında emekli albay ile meslekten ihraç edilen yüzbaşının da bulunduğu 4 şüpheli yakalandı.
|28 Nisan 2021 12:05
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İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ'nün "mahrem askeri yapılanması" içerisinde faaliyet gösterdikleri ve örgütün mahrem imamlarınca kontörlü/ankesörlü telefonlardan ardışık/tekil arandıkları tespit edilen 4 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Samsun ve Ankara'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda emekli albay T.G, meslekten ihraç edilen yüzbaşı A.T. ve kapatılan askeri okul öğrencileri H.U. ve S.Ö. gözaltına alındı.
Şüpheliler, emniyete götürüldü.
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