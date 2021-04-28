FETÖ'nün 'mahrem askeri yapılanması' operasyonu: 4 gözaltı

SAĞLIK PERSONELİNİN ALDIĞI HANGİ İZİNLER TAYİN İÇİN GEREKLİ ÇALIŞMA SÜRESİNE DAHİL EDİLİR? Sağlık Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 10. maddesinde de, aylıksız veya ücretsiz izinli olarak geçirilen süreler için hizmet puanı verilmeyeceği ifade edilmiş, 31/A maddesinde ise aylıksız veya ücretsiz izinli olarak geçirilen sürelerin çalışma süresinden sayılmayacağı hüküm altına alınmıştır.