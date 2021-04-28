Toç Bir-Sen, Sağlık Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı'na çağrıda bulundu

Tarım-Orman Çalışanları Birliği Sendikası Genel Başkanı Hüseyin Öztürk, Sağlık Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığına çağrıda bulunarak; "Tarım ve Orman Bakanlığı'nın tüm çalışanları unvan ayrımı yapılmaksızın aşılanmalı" dedi.

Bu taleplerini daha önce hem Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli hem de bakanlık bürokratlarıyla yaptıkları görüşmelerde gündeme getirdiklerini kaydeden Genel Başkan Öztürk, Veteriner Hekimlerin aşıda öncelikli gruplar arasına alınması kararını büyük bir memnuniyetle karşıladıklarını ifade ederek, yine salgınla mücadelede en ön safta yer alan Tarım-Orman çalışanlarının tamamının da unvan ayrımı olmadan aşılanması gerektiğini belirtti.

Yetkili Sendika Toç Bir-Sen olarak konuya ilişkin taleplerini bir kez daha Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'ye yazılı olarak sunduklarını ve hakkın teslimi konusunda da gerekli hassasiyetin gösterileceğine inandıklarını belirten Öztürk: "Ülkemizde ilk olarak 2020 yılı Mart ayında görülen Covid-19 pandemisiyle mücadele bir yılı aşkın süredir kesintisiz devam etmektedir. Bu zorlu süreçte tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de salgının yayılmasını engellenmeye ve kontrol altına almaya yönelik çalışmalar yapılmaktadır. Alınan tüm bu önlemler hastalığın yayılmasının önlenmesi, can kayıplarının azaltılması ve hayatın sürdürülebilirliği açısından çok önemlidir.

İçinde bulunduğumuz zorlu süreç, gıda, tarım ve hayvancılık sektörünün son derece önemli ve ikamesi olmayan bir sektör olduğunu ortaya koymuştur. Pandemi sürecinde Tarım Orman çalışanlarımız halk sağlığının korunması, gıda güvenliğinin ve güvenilirliğinin sağlanması, bitkisel ve hayvansal üretimin devamı, ormanlarımızı ve tabiatı korumak gibi çok önemli görevleri mesai mefhumu gözetmeksizin 7 gün 24 saat anlayışı ile yerine getirmiştir. Ayrıca, Tarım ve Orman çalışanları Bakanlığımız uhdesinde olan bu görevleri eksiksiz yerine getirirken aynı zamanda ihtiyaç hasıl olduğunda Valilikler ve Kaymakamlıklar aracılığı ile Vefa Destek Guruplarında da görevlendirilmeye devam etmektedirler. Tarım ve Orman Çalışanları bu mücadeleyi Veteriner Hekim, Mühendis, Kimyager, Biyolog, Tekniker, Teknisyen, Veteriner Sağlık Teknisyeni, Memur, Şoför vb. unvan ayrımı olmaksızın tek vücut halinde ve muazzam bir takım anlayışı içerisinde yürütmektedirler.

Tarım ve Orman Bakanlığı çalışanlarının üstlendikleri zorlu görevleri halkla iç içe ve sürekli temas halinde yürüttükleri dikkate alındığında Bakanlık personelinin hem salgına yakalanmasını ve taşıyıcı rolü üstlenmesini önlemek hem de kamu hizmetlerinin aksamadan devam etmesini sağlamak için aşılamada öncelikli gruplar arasına dahil edilmesi gerekmektedir.

Bu kapsamda geçtiğimiz günlerde Kamu ve özel sektör ayrımı yapılmaksızın Veteriner Hekim arkadaşlarımız aşılamada öncelikli gruplar arasına alınmıştır. Bu kararı son derece doğru ve yerinde buluyor, Veteriner Hekim arkadaşlarımız adına şükranlarımızı sunuyoruz.

Ancak nasıl ki Sağlık Bakanlığı tarafından aşılamada öncelikli gruplar arasında ilan edilen sağlık çalışanları, Milli Savunma Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı Eğitim sektörü, gıda sektörü vb. sektörlerde çalışanlar yapmış oldukları işe ve almış oldukları riske göre unvan ayrımı yapılmaksızın (doktor, hemşire, şoför, komiser, memur, savcı, katip, ...vb.) birlikte değerlendirilmiş ise aynı araçta, aynı göreve giden ve aynı riskleri taşıyan Tarım-Orman çalışanlarının tümüne de "Unvan Ayrımı Yapılmaksızın" aşılamada öncelik verilmesi gerekmektedir" dedi.

Genel Başkan Öztürk Toç Bir-Sen olarak, Tarım ve Orman Bakanlığı çalışanlarının tamamının aşılanması noktasında da aynı hassasiyetin gösterileceğine inandıklarını kaydetti.