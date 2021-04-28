'Arsa avcısı' çetesinin lideri, tapu memuru çıktı
|28 Nisan 2021 12:37
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Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin yaklaşık 2 yıl süren teknik ve fiziki takibinde 106 kişilik dolandırıcılık çetesi tespit edildi. Kamu arazilerinin satışını yapma vaadiyle çok sayıda kişinin paralarını dolandıran çeteye yönelik geçen hafta 14 ilde eş zamanlı 'arsa avcısı' operasyonu düzenledi. Operasyonda örgüt liderleri Hasan Y., Turhan B., Gökhan Y. ile 5 tapu memuru, 4 avukat, 2 polis memuru, 1 uzman çavuş ve 1 mühendisin de aralarında bulunduğu 106 kişi gözaltına alındı. 160 kişiyi 300 milyon lira dolandırdığı tespit edilen örgüt üyelerine ait 8 araç, 40 iş yeri, konut, arsa ve 30 milyon liraya el koyuldu.
TAPU MEMURLUĞUNDAN ÇETE LİDERLİĞİNE
Emniyette işlemleri tamamlanan şüphelilerden 54'ü, serbest bırakıldı. 52 kişi ise adliyeye sevk edildi. Mahkeme kararıyla 20 kişi tutuklanırken, 32 kişi de adli kontrolle serbest bırakıldı.
Çete lideri Atakan Avcı'nın, 1 ay önce yine 'dolandırıcılık' suçundan tutuklanarak, cezaevine gönderildiği öğrenildi. Atakan Avcı'nın asıl mesleğinin, tapu memurluğu olduğu, memuriyeti bırakarak, çeteyi kurduğu belirlendi. Avcı'nın, çeteye kendi soyadını verdiği de belirtildi. Avcı'nın, cezaevine girmeden önce mağdur ettiği kişilerden dolandırdığı paralarla lüks yaşam sürdüğü, gayrimenkullerinin olduğu ve açtığı galeride lüks araçların satışını gerçekleştirdiği belirlendi.
TEMİZLİKÇİ DE ÇETEDE
Öte yandan adli kontrolle serbest bırakılan çete üyelerinden Hasan D.'nin, temizlikçi firmasında çalışırken, yaklaşık 1 yıl önce çeteye üye olduğu öğrenildi. Çete bünyesindeki faaliyetleri ile kısa sürede büyük kazançlar elde eden Hasan D.'nin, kendisine ait şirket kurduğu, otomobil alım satım işlerinde yoğunlaştığı, pahalı otomobillere binerek, lüks yaşam sürdüğü ortaya çıktı.
Ayrıca çete üyelerinin, tapu müdürlüğünde irtibatlı oldukları kamu görevlilerini kullanarak, memurların işlem yaptığı alana geçtikleri ve memur gibi işlem yapıp, mağdurlara sahte tapu teslim ettikleri saptandı. Çete üyelerinin, dolandırdıkları paralar ile gece kulübü kapatarak, eğlendikleri de belirlendi.
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