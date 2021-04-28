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Anne ile kızlarını kaza ayırdı
Aksaray'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu sürücü öldü, 2 kızı yaralandı
|28 Nisan 2021 12:45
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Aksaray'da otomobilin şarampole devrildiği kazada sürücü anne öldü, 2 kızı yaralandı.
Döne Şahin (39) idaresindeki 68 AAS 101 plakalı otomobil, Aksaray-Ortaköy kara yolu Akin köyü çıkışında, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Kazada, sürücü ile kızları Tuğçe Nur (20) ve Kardelen Şahin (14) yaralandı.
Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen yaralılardan Döne Şahin, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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