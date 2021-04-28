1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Yunanistan'da azınlık mensubu Türk öğretmenler Kovid-19 aşı listesine alınmadı

Yunanistan'da, Batı Trakya'daki Türk azınlık okullarında görev yapan azınlık mensubu öğretmenlerin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında Sağlık Bakanlığınca zorunlu olarak aşılanması kararlaştırılan eğitimciler arasında yer almadığı belirtildi.
 28 Nisan 2021 12:51
+Aa- Yazdır
Yunanistan'da azınlık mensubu Türk öğretmenler Kovid-19 aşı listesine alınmadı

İskeçe Azınlık Ortaokul-Lisesi Encümen Heyeti Üyesi avukat Ahmet Kara, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İskeçe ve Gümülcine'deki iki azınlık ortaokul ve lisesinde görev yapan 37 eğitimcinin isimlerinin, Kovid-19 aşılama programına dahil edilmediğini söyledi.

Kara, bölge eğitim müdürlüğünün talebi üzerine öncelikli olarak aşı programına dahil edilmek üzere, ilgili bakanlığa gönderilen azınlık okullarında görevli yüksek risk grubundaki Türk ve Yunan öğretmenlerden oluşan 18 kişilik listede yer alan 9 azınlık mensubu öğretmene ise aşı randevusu verilmediğini ifade etti.

Bu konuda, okul encümen heyetleri olarak ilgili bakanlıklar nezdinde girişimde bulunduklarını ancak henüz net cevap alamadıklarını anlatan Kara şöyle devam etti:

"Soru işaretleriyle dolu bir olay ile karşı karşıya bulunuyoruz. Diğer öğretmenlere öncelikli aşı randevusu verilirken, azınlık üyesi öğretmenlerimize randevu verilmemesi son derece düşündürücü. Böyle bir ayrımcılığın neden yapıldığını anlamak çok zor. Burada bir kasıt mı var, yoksa bir ihmal mi? Bunun aydınlatılmasını bekliyoruz. Biz ilgili kurumlarla iletişime geçtik. Problemi aktardık ve çözümünü talep ettik. Anlaşılan, Eğitim Bakanlığı, azınlık ortaokullarında görev yapan azınlık mensubu öğretmenlerin isimlerinin bulunduğu listeyi Sağlık Bakanlığına iletmemiş. Neden böyle bir uygulamaya gidildiği gerçekten merak konusu. Sebebi her ne olursa olsun, sağlıkla ilgili bu önemli sorun mutlaka bir an önce çözüme kavuşturulmalıdır."

Yunanistan Sağlık Bakanlığı, bir süre önce Kovid-19 tedbirlerinin gevşetilmesi kapsamında tüm ortaokul ve liselerde görev yapan öğretmenlerin yüksek risk grubu sayılmasına ve yaş sıralamasına göre aşamalı olarak Kovid-19 aşısı olmasına karar vermişti.

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Pfizer ve AstraZeneca aşısının tek dozu aile içi bulaşı yüzde 50 azaltıyor
28 Nisan 2021 13:05		 Barcelona'da yapılan 5 bin kişilik konser deneyi sonuçlandı
28 Nisan 2021 09:23
Hindistan'da koronadan ölenler toplu olarak boş arazilerde yakılıyor
28 Nisan 2021 00:30		 Araştırma: Korona önlemleri çocukların dil ve konuşma becerilerine zarar veriyor
27 Nisan 2021 13:32
Fransa'da Türk aileye saldırı
27 Nisan 2021 06:40		 DTÖ'den 'yoksul ülkelere aşı ihracatı yapın' çağrısı
26 Nisan 2021 22:21
AB, AstraZeneca'ya karşı yasal işlem başlattı
26 Nisan 2021 18:51		 YouTube bir çok ülkede erişime kapandı
26 Nisan 2021 16:28
Yeni araştırma: Diş eti iltihabı, koronadan ölme riskini artırıyor
26 Nisan 2021 13:37		 Oscar Ödülleri belli oldu! İşte en iyi film
26 Nisan 2021 07:20
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
14:40 - Yurt dışına kaçarken yakalanan ihraç zabıt katibi çift tutuklandı14:37 - Cumhur İttifakı'nın Torbalı belediye başkan adayı, seçimle ilgili yargıya başvurdu14:35 - TOBB'un e-ticaret sitelerine verdiği 'Güven Damgası' ile alışveriş daha güvenli14:26 - Ali Erbaş: Kapanma sürecinde camilerimiz açık olacak14:21 - Karma Komisyon, 7 HSK üyesini belirlemek için toplandı14:10 - Bakan Karaismailoğlu, gençleri 'Birlikte İleriye Projesi'ne katılmaya çağırdı
14:06 - Polis memuru, Esra'yı meslektaşlarının gözü önünde vurmuş13:59 - Tam kapanma öncesi boşalan İstanbul trafiğinde rekor seviye13:58 - Adalet Bakanlığı, uzlaştırmacı sınavını erteledi13:57 - Sokakta yürürken silahlı saldırıya uğrayan doktor yaralandı13:54 - Pençe-Yıldırım şehidi Osmaniye'de son yolculuğuna uğurlandı13:48 - Tam kapanma öncesi dikkat çeken uyarı: Bu mesajlara kanmayın!
13:47 - AYM'den, haksız yere FETÖ'den tutuklanana 40 bin TL tazminat kararı13:40 - 'Dur' ihtarına uymayan sürücü çarptığı polis memurunu yaraladı13:37 - FETÖ'nün TSK yapılanması operasyonunda İzmir'de 30 şüpheli tutuklandı13:33 - Tedavisi biten hastayı evine götüren ambulans kaza yaptı: 2 yaralı13:26 - 'Thodex'in firari kurucusunun kardeşleri hakkında ek gözaltı süresi
13:19 - Kazakistan Fahri Başkonsolosu ve eşi kazada hayatını kaybetti
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Korona olan kamu personeline disiplin cezası verilecek
İçişleri Bakanlığı 'Tam Kapanma Tedbirleri' ilgili soruları yanıtladı
Ağrı'da iki polis arasında kavga: 1 polis hayatını kaybetti
Öğretmen ve mühendisler de yapmaya başladı... Pandemide en fazla talep gören meslek!
Sağlık Bakanlığı'na 1 Genel Müdür atandı
Altın rezervi bulunan köyde arsa fiyatları uçtu
Öğrenci derse gelmezse öğretmenin ek dersinin kesilemeyeceğine dair karar
AÖF final sınav tarihleri açıklandı
Aynı olaydan dolayı meslekten çıkarılan iki memurdan biri davayı kazandı diğeri kaybetti. Bu halde ne olur?
Bartın Valiliği, memurları tedirgin eden yazıyı geri çekti
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
etik dışı davranışlar 2
düş kapanı 3
göz bandı 2
joe biden'in 1915 olaylarına soykırım'demesi 8
sözlük bugün çok hareketli maaşallah 1
su içinde 1
muhtar 1
medeni cesaret 2
son aşı açıklaması 1
rahle-i tedrisat 1
SON İLANLAR
Çağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kültür ve Turizm Bakanlığı sözleşmeli 10 bilişim personeli alacak
Atatürk Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Iğdır Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Van Tuşba Kent Hizmetleri 35 İşçi Alacak
TÜBİTAK AR-GE Personeli 54 İşçi Alacak
İstanbul Enerji 1 İşçi Alacak
İzmir Bağkent Geçici 1 İşçi Alacak
İstanbul Digital Medya 2 İşçi Alacak
Giresun Görele SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam