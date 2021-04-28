Tam kapanma öncesi İstanbul'dan kaçış: Yoğunluk yüzde 72'ye çıktı
|28 Nisan 2021 12:58
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Corona virüs tedbirleri kapsamında İstanbul'dan şehir dışına gidecekler yollara düştü.
Anadolu Yakası'nda TEM Otoyolu Ankara istikametine doğru, Çamlıca Gişeler ve sonrasında trafik yoğunluğu arttı.
D-100 Karayolu Ankara istikametinde ise Kartal ve Tuzla arasında bazı bölgelerde de trafik yoğunlaştı.
Kent genelinde ise bu bölgelerin dışında kalan ana arterlerde de trafik artıyor. İBB'nin mobil uygulamasına göre, trafik yoğunluğu saat 13.00 itibarıyla yüzde 72'ye yükseldi.
BOLU DAĞI'NDA ARAÇ YOĞUNLUĞUİstanbul ile Anadolu'yu birbirine bağlayan TEM Otoyolu'nun Bolu Dağı geçişi Ankara yönünde, tam kapanma öncesi yoğun araç trafiği oluştu.
Yarın başlayacak yasak öncesi çok sayıda sürücü Türkiye'nin önemli geçiş noktalarından olan Bolu Dağı'nı kullanarak memleketlerine doğru yola çıktı. Yolun Ankara yönünde ulaşımda yoğunluk yaşandı. İstanbul istikameti ise boş kaldı.
Yoğunluk nedeniyle trafikte olumsuzluk yaşanmazken, akşam saatlerinde araç yoğunluğunun artması bekleniyor.
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