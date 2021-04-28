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Pfizer ve AstraZeneca aşısının tek dozu aile içi bulaşı yüzde 50 azaltıyor

İngiliz bilim insanları, Amerikan ilaç şirketi Pfizer ve İngiliz-İsveç ilaç şirketi AstraZeneca tarafından yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı üretilen aşının tek dozunun, enfekte olan kişilerde virüsü bir diğer aile üyesine bulaştırma riskini yaklaşık yüzde 50 azalttığını ortaya koydu
 28 Nisan 2021 13:05
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Pfizer ve AstraZeneca aşısının tek dozu aile içi bulaşı yüzde 50 azaltıyor

İngiltere Halk Sağlığı Kurumu (PHE) tarafından yürütülen çalışma kapsamında, aşı olduktan yaklaşık 3 hafta sonra enfekte olan kişilerin aşı olmayanlara oranla virüsü evdeki temas noktalarına bulaştırma olasılığının yüzde 38 ila 49 daha az olduğu belirlendi.

Araştırma kapsamında, 24 bin haneden aşı olmuş 57 bin kişi incelemeye alındı. Araştırmaya katılan kişiler aşı olmayan yaklaşık 1 milyon kişiyle karşılaştırıldı.

İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, yaptığı açıklamada, araştırmanın aşının virüsün bulaşmasının önüne geçtiğini gösteren en kapsamlı verileri sağladığını vurguladı.
Anadolu Ajansı
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