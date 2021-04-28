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TBMM Dışişleri Komisyonunda bir kanun teklifi kabul edildi

TBMM Dışişleri Komisyonu, uluslararası anlaşmaların onaylanmasını uygun bulan bir kanun teklifini kabul etti.
 28 Nisan 2021 13:00
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TBMM Dışişleri Komisyonunda bir kanun teklifi kabul edildi

Komisyon, AK Parti İstanbul Milletvekili Akif Çağatay Kılıç başkanlığında toplandı.

Komisyonda, Türkiye Cumhuriyeti ile Fas Krallığı Arasındaki Serbest Ticaret Anlaşmasını Tadil Eden Anlaşmanın Notalarla Birlikte Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi kabul edildi.
Anadolu Ajansı
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