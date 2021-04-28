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Öğrenciler gelmediği için ek dersi kesilen öğretmen, açtığı davayı kazandı

Öğrencilerin derse katılmamaları nedeniyle okulda olmasına karşın ek ders ücreti alamayan sendika üyesinin açtığı davayı kazandığını belirten Eğitim Bir Sen Antalya Şube Başkanı Eyüp Bülent Miran, dersin öğrencilerin devamsızlığından kaynaklı işlenmediğine kanaat getirildiğinden ek ders ücretinin ödenmesine hükmedildiğini söyledi
 28 Nisan 2021 13:12
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Öğrenciler gelmediği için ek dersi kesilen öğretmen, açtığı davayı kazandı

Eğitim Bir Sen Antalya Şube Başkanı Eyüp Bülent Miran, son günlerde konuşulan ek ders ücreti ile ilgili mahkeme kararını işaret etti. Başkan Miran, "Sendika olarak sınıfta ders işlemek için hazır bulunduğu halde öğrencilerin derse gelmemesi nedeniyle kendisine ek ders ücreti ödenmeyen üyemiz adına açtığımız davada, mahkeme, öğretmenden kaynaklanmayan nedenlerden dolayı dersin işlenememesi hallerinde ek ders görevinin yerine getirildiğine hükmetti. Karara göre dersin öğrencilerin okula devamsızlıkları nedeniyle işlenemediğinden hareketle ek ders görevinin yerine getirildiği kabul edilmektedir bu nedenle öğretmene ek ders ücreti ödenmelidir" diye konuştu.

"Fiilen ders yapılmadı"

Trabzon İdare Mahkemesi'nin verdiği kararda, "Milli Eğitim Bakanlığı yönetici ve öğretmenlerinin ders ve ek ders saatlerine ilişkin bakanlar kurulu kararında belirtilen, ek ders ücretinin ödenebilmesi için dersin fiilen yapılmış olması şartı, ek ders göreviyle görevli öğretmenden kaynaklı bir mazeret nedeniyle dersin işlenememesi hali olarak değerlendirilmekte ve görevli öğretmenden kaynaklanmayan nedenlerden dolayı dersin işlenememesi hallerinde ek ders görevinin yerine getirildiğinin kabul edildiğini işaret eden Başkan Eyüp Bülent Miran, fiilen dersin yapılmadığı davacı üyemiz tarafından beyan edilse de bu durumun öğrenciden kaynaklı bir durum olduğuna vurgu yaptı.

"Davacının iradesi dışında gerçekleşti"

Miran, davacının iradesi dışında gerçekleştiğini belirterek "Yaşanan durumun davacının kusuru nedeniyle değil, tamamen davacının iradesi dışında öğrencilerin okula devamsızlıkları nedeniyle gerçekleştiği, dersin davacıdan kaynaklı bir nedenden dolayı değil de fiili imkansızlık nedeniyle işlenemediği görülmektedir. Bu husus göz önüne alındığında, mahkemenin gerekçeli kararında ek ders görevini ifa etmek üzere okulda ve sınıfta hazır bulunan davacıya, söz konusu tarihler arasındaki ek ders ücretinin ödenmesi gerekmektedir" şeklinde konuştu.
İhlas Haber Ajansı
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