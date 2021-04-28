Tam kapanma sürecinde hizmete yetecek kadar noter açık olacak
|28 Nisan 2021 13:00
|+Aa- Yazdır
- Türkiye Noterler Birliği Başkanı Dursun Cin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanacak tam kapanma sürecinde, hizmete yetecek kadar noterin açık olacağını bildirdi.
Cin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İçişleri Bakanlığınca "tam kapanma" sürecine ilişkin yayımlanan genelgede noterliklerin de çalışacak kurumlar arasında gösterildiğini anımsattı.
Bu süreçte yurt çapında herhangi aksamaya meydan vermemek için nöbetçi noterliklerin hizmet sunacağını belirten Cin, şöyle konuştu:
"Kapanma döneminde sınırlı sayıda olmak üzere hizmete yetecek kadar noterimiz, nöbetçi noterlik olarak görev yapacak. Küçük ilçelerde bir noter, büyük yerlerde daha fazla noter olacak şekilde hizmetin devamı için vatandaşların acil işlerini görmek üzere noterliklerimiz hizmet verecek."
- "Bütün noterlik işlemleri görülecek"
Tam kapanma sürecinde çalışacak noterliklere ait bilgilerin Türkiye Noterler Birliğinin internet sitesinden ilan edileceğini bildiren Cin, bu şekilde vatandaşların ikametlerine en yakın noterden hizmet alabileceğini kaydetti.
Vatandaşların noterliklere gitmeden önce e-randevu sistemini de kullanabileceğini hatırlatan Cin, bu süreçte çalışma saatlerinin, daha önce belirlendiği üzere 10.00-16.00 olacağını aktardı.
Tam kapanma sürecinde yapılacak işlemler konusunda bir sınırlama olmadığını bildiren Dursun Cin, "Bütün noterlik işlemleri görülecek. Notere gelen her vatandaşın her konudaki işlemi yapılabilecek." dedi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Adalet Bakanlığı, uzlaştırmacı sınavını erteledi
28 Nisan 2021 13:58
|Bartın Valiliği, memurları tedirgin eden yazıyı geri çekti
28 Nisan 2021 12:20
|YÖK'ten, yüz yüze sınavları erteleyin yazısı
28 Nisan 2021 11:59
|Bilim Kurulu toplanıyor. Bakan Koca açıklama yapacak
28 Nisan 2021 11:48
|'Staj Seferbirliği Programı Stajyer Havuzu' işverenlerin erişimine açıldı
28 Nisan 2021 10:09
|Mali müşavirler: Tam kapanma dönemi için 'mücbir sebep' ilan edilsin
28 Nisan 2021 09:45
|Bakanlık, hurdaya ayrılan geminin yerine inşa edilecek yeni gemi için teşvik verecek
28 Nisan 2021 09:39
|Korona olan kamu personeline disiplin cezası verilecek
28 Nisan 2021 08:05
|Bazı emekli amirallerin elektronik kelepçeleri çıkarılıyor
28 Nisan 2021 07:19
|2 ilde, organize suç örgütü üyelerinin yakalanması için operasyon başlatıldı
28 Nisan 2021 06:40