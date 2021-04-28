Tedavisi biten hastayı evine götüren ambulans kaza yaptı: 2 yaralı
|28 Nisan 2021 13:33
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Aksaray'da Taşpazar Mahallesi Kafeler Caddesi'nde meydana gelen trafik kazasında, hafif ticari araç ile 3 otomobil ve ambulans çarpıştı.
İhbar üzerine, bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada, kazaya karışan ambulanstan indiği sırada arkadan gelen aracın altında kalan Safiye Yumuşak (71) ile kaldırımda otururken araçların çarptığı Süleyman Demirci (82) yaralandı.
İtfaiye ekiplerinin 20 dakikalık çalışmasının ardından Yumuşak araçların altından çıkarıldı.
Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Yumuşak'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Öte yandan ambulansın, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gören Yumuşak'ı karantina sürecini geçireceği evine götürdüğü belirtildi.
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