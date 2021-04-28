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FETÖ'nün TSK yapılanması operasyonunda İzmir'de 30 şüpheli tutuklandı

İzmir ve İstanbul merkezli 62 il ile KKTC'de FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonun İzmir ayağında yakalananlardan 30'u tutuklandı
 28 Nisan 2021 13:37
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FETÖ'nün TSK yapılanması operasyonunda İzmir'de 30 şüpheli tutuklandı

İzmir ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılıklarınca yürütülen ortak soruşturma kapsamında FETÖ'nün örgütsel iletişim ağına dahil oldukları tespit edilen 459'u muvazzaf 532 kişiye yönelik 26 Nisan'da başlatılan operasyonda toplam gözaltı sayısı 451'e ulaştı.

Operasyonun İzmir ayağında gözaltına alınan 226 kişiden 46'sının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 30'u tutuklandı, 16'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İzmir'deki operasyon kapsamında yakalananlardan 123'ünün de işlemlerinin gün içinde tamamlanarak adliyeye sevkinin planlandığı öğrenildi.

- Operasyon

İzmir ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılıklarının yürüttüğü ortak soruşturma kapsamında FETÖ'nün örgütsel iletişim modeline uygun aranma kaydı suretiyle terör örgütüne özgü örgütsel iletişim ağına dahil oldukları tespit edilen ve bir kısmı hakkında örgüt mensubu olduklarına dair itirafçı beyanı gibi deliller bulunan İstanbul'da 216'sı muvazzaf 258 şüpheli, İzmir'de 243'ü muvazzaf 274 kişi hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı.
Anadolu Ajansı
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