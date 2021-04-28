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'Dur' ihtarına uymayan sürücü çarptığı polis memurunu yaraladı
Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde, "dur" ihtarına uymayarak, aracıyla polise çarpan sürücü ile yanındaki kişi yakalandı
|28 Nisan 2021 13:40
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Sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı gece saatlerinde bir aracın çevreyi rahatsız ederek ilerlediği şikayetleri üzerine, bölgeye polis ekipleri sevk edildi.
Milli Egemenlik Bulvarı'nda polislerin "dur" ihtarına uymayan A.Ç, 42 HP 068 plakalı otomobiliyle trafik polisi Kemal Aydın'a çarparak kaçtı.
Yaralanan polis memuru, 112 Acil Servis ekibince, Gazipaşa Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Şüpheli A.Ç. ve araçta bulunan C.Ç, Alanya ilçesi İmamlı Mahallesi'nde yakalandı.
Gözaltına alınan zanlıların, hastanede yapılan ölçümlerde alkollü oldukları tespit edildi.
Kırılan sağ bacağından ameliyat edilecek olan polis memuru Aydın'ın, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
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