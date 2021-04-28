Adalet Bakanlığı, uzlaştırmacı sınavını erteledi
Adalet Bakanlığı bir açıklama yaparak Uzlaştırmacı sınavının 30 Mayıs tarihine ertelendiğini duyurdu
|28 Nisan 2021 13:58
|+Aa- Yazdır
2021 Adalet Bakanlığı Uzlaştırmacı Sınav Tarihinin Ertelenmesine İlişkin Duyuru
Bilim Kurulunun tavsiyesi ve 26.04.2021 tarihinde Cumhurbaşkanımız başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde COVID-19 salgınının Ülkemizde yayılmasının önlenmesine yönelik alınmış olan yeni tedbirler kapsamında; Anadolu Üniversitesi tarafından gerçekleştirilecek olan 2021 Adalet Bakanlığı Uzlaştırmacı Sınavı 30 Mayıs 2021 tarihine ertelenmiştir.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Tam kapanma sürecinde hizmete yetecek kadar noter açık olacak
28 Nisan 2021 13:00
|Bartın Valiliği, memurları tedirgin eden yazıyı geri çekti
28 Nisan 2021 12:20
|YÖK'ten, yüz yüze sınavları erteleyin yazısı
28 Nisan 2021 11:59
|Bilim Kurulu toplanıyor. Bakan Koca açıklama yapacak
28 Nisan 2021 11:48
|'Staj Seferbirliği Programı Stajyer Havuzu' işverenlerin erişimine açıldı
28 Nisan 2021 10:09
|Mali müşavirler: Tam kapanma dönemi için 'mücbir sebep' ilan edilsin
28 Nisan 2021 09:45
|Bakanlık, hurdaya ayrılan geminin yerine inşa edilecek yeni gemi için teşvik verecek
28 Nisan 2021 09:39
|Korona olan kamu personeline disiplin cezası verilecek
28 Nisan 2021 08:05
|Bazı emekli amirallerin elektronik kelepçeleri çıkarılıyor
28 Nisan 2021 07:19
|2 ilde, organize suç örgütü üyelerinin yakalanması için operasyon başlatıldı
28 Nisan 2021 06:40