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Adalet Bakanlığı, uzlaştırmacı sınavını erteledi

Adalet Bakanlığı bir açıklama yaparak Uzlaştırmacı sınavının 30 Mayıs tarihine ertelendiğini duyurdu
 28 Nisan 2021 13:58
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Adalet Bakanlığı, uzlaştırmacı sınavını erteledi

2021 Adalet Bakanlığı Uzlaştırmacı Sınav Tarihinin Ertelenmesine İlişkin Duyuru

Bilim Kurulunun tavsiyesi ve 26.04.2021 tarihinde Cumhurbaşkanımız başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde COVID-19 salgınının Ülkemizde yayılmasının önlenmesine yönelik alınmış olan yeni tedbirler kapsamında; Anadolu Üniversitesi tarafından gerçekleştirilecek olan 2021 Adalet Bakanlığı Uzlaştırmacı Sınavı 30 Mayıs 2021 tarihine ertelenmiştir.
Memurlar.Net
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