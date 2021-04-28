Tam kapanma öncesi boşalan İstanbul trafiğinde rekor seviye
Korona virüsle mücadele kapsamında alınan 'tam kapanma' kararının ardından İstanbul D- 100 karayolunda trafik yoğunluğu oluştu. İBB verilerine göre ise trafik yoğunluğu yüzde 72 olarak ölçülürken, araçların durma noktasına geldiği o anlar havadan görüntülendi.
|28 Nisan 2021 13:59
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Korona virüs ile mücadele kapsamında alınan tam kapanma kararı sonrası İstanbul'un bir çok noktasında sabah saatlerinden itibaren trafik yoğunluğu oluştu. Anadolu Yakası'nda Ankara ve Edirne istikametine doğru her iki yönde de araçlar trafik nedeniyle durma noktasına geldi. Kapanma kararının ardından şehir dışına çıkacak sürücülerin normal günlere nazaran trafikte yoğunluk oluşturduğu gözlemlendi.
İBB'nin trafik verilerine göre ise saat 13.30 itibariyle de yoğunluk yüzde 72 olarak ölçülürken, trafik yoğunluğu havadan görüntülendi.
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