Polis memuru, Esra'yı meslektaşlarının gözü önünde vurmuş
|28 Nisan 2021 14:06
|+Aa- Yazdır
Olay, dün saat 22.00 sıralarında Hürriyet Mahallesi'ndeki pansiyonda meydana geldi. Ağrı'da Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Mesut Doğan, meslektaşı Esra Çelik ile henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine yükselen sesleri duyan pansiyonda kalanlar, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine pansiyona polisler geldi. Doğan ve Çelik, odalarına gelen polise, şikayetçi olmadıklarını söyledi. Polisler odada tutanak tuttuğu sırada, Doğan, bir anda tabancasıyla Çelik'e ateş etti. Kurşunların isabet ettiği Çelik, olay yerinde hayatını kaybetti. Mesut Doğan, polisler tarafından gözaltına alındı. Cinayet zanlısı ifadesi alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.
Esra Çelik'in cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Çelik'in sabah saatlerinde hastane morgundan alınan cenazesi karayolu ile memleketi Diyarbakır'a gönderildi. Aynı saatlerde emniyetteki ifadesi tamamlanan ve adliyeye çıkarılan Mesut Doğan, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Sokakta yürürken silahlı saldırıya uğrayan doktor yaralandı
28 Nisan 2021 13:57
|'Dur' ihtarına uymayan sürücü çarptığı polis memurunu yaraladı
28 Nisan 2021 13:40
|Tedavisi biten hastayı evine götüren ambulans kaza yaptı: 2 yaralı
28 Nisan 2021 13:33
|Kazakistan Fahri Başkonsolosu ve eşi kazada hayatını kaybetti
28 Nisan 2021 13:19
|90 yaşındaki adam çöp tartışmasında 87 yaşındaki komşusunu öldürdü
28 Nisan 2021 13:08
|Anne ile kızlarını kaza ayırdı
28 Nisan 2021 12:45
|Kovid-19'un nörolojik etkileri çocukların okuldaki başarısını düşürüyor
28 Nisan 2021 12:19
|Bakan Yardımcısı'ndan kripto paraya ilişkin düzenleme çağrısı
28 Nisan 2021 12:03
|Apartman girişinde, eşini başından vurup öldürdü
28 Nisan 2021 10:20
|Gece bekçisi, hırsızı böyle enseledi
28 Nisan 2021 10:15