Karma Komisyon, 7 HSK üyesini belirlemek için toplandı
TBMM Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu, Hakim ve Savcılar Kuruluna (HSK) 7 üyeyi belirlemek için toplandı
|28 Nisan 2021 14:21
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Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu, 7 HSK üyesini seçmek üzere toplandı.
TBMM Başkanlığına HSK üyeliği için Yargıtay kontenjanından 51, Danıştay kontenjanından 10, avukat kontenjanından 43, öğretim üyesi kontenjanından 14 olmak üzere toplam 118 aday adayı başvuru yaptı.
Karma Komisyon, her bir üyelik için 3 adayı üye tamsayısının üçte iki çoğunluğuyla belirleyecek. Birinci oylamada aday belirleme işleminin sonuçlandırılamaması halinde ikinci oylamada üye tamsayısının beşte üç çoğunluğu aranacak.
Bu oylamada da aday belirlenemediği takdirde her bir üyelik için en çok oyu alan iki aday arasında ad çekme usulü ile aday belirleme işlemi tamamlanacak.
TBMM Genel Kurulu da aynı usul ve nisapları gözeterek 15 gün içinde seçimi tamamlayacak.
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