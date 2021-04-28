TOBB'un e-ticaret sitelerine verdiği 'Güven Damgası' ile alışveriş daha güvenli

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Ticaret Bakanlığı yetkilendirmesiyle e-ticaret sitelerine "Güven Damgası" vermeye başladıklarını belirterek, "Bu sitelerden tüketicilerimiz gönül rahatlığıyla alışveriş yapabilir hale geldi. Sizler de bir tüketici olarak alışveriş ederken siteden muhakkak 'Güven Damgası'nı arayın." dedi.

Hisarcıklıoğlu, Ticaret Bakanlığı ve TOBB himayelerinde gerçekleştirilen "Türkiye Teknoloji Buluşmaları" etkinliği kapsamındaki özel oturumda değerlendirmede bulundu.

Bugüne kadar "Teknoloji Buluşmaları" adı altında 26 ilde 78 etkinlik düzenlediklerini ve yüzbinlerce KOBİ ile girişimciye ulaştıklarını ifade eden Hisarcıklıoğlu, onların dijital ortama ve yaşanan hızlı dönüşüme ayak uydurmalarını sağladıklarını söyledi.

Hisarcıklıoğlu, dijitalleşme ve e-ticaretin şu an tüm dünyada en çok öne çıkan konular arasında yer aldığını, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla bunların daha da önemli hale geldiğini bildirdi.

Geçen yıl Türkiye'de e-ticaret hacminin, 2019'a göre yüzde 66 artarak 226 milyar liraya yükseldiği bilgisini veren Hisarcıklıoğlu, şöyle konuştu:

"e-Ticaret hacminin genel ticarete oranı 2019'da yüzde 10 iken, 2020'de yüzde 16'ya çıktı, yüzde 60'lık gelişme oldu. Benzer şekilde de dünyada e-ticaret yıllık bazda yüzde 18 büyüdü. 2020'de küresel e-ticaret hacmi 4,3 trilyon dolara ulaştı. Öte yandan girişimcilerimiz, e-ihracata da yönelmeye başladı. Geçen sene e-ihracat hacmimiz 1,5 milyar dolar olarak gerçekleşti ama daha gidecek yolumuz var. Zira dünya genelinde e-ihracatın, toplam ihracat içindeki payı yaklaşık yüzde 4,4 seviyesinde. Bizdeyse henüz yüzde 1,3'deyiz. Demek ki daha bunu 3 katına çıkartma potansiyelimiz var. Tüm dünya buraya gidiyor ve bizim de bunu kaçırma gibi lüksümüz yok."

- "Tüketici için e-ticaret alışkanlık haline gelecek"

Hisarcıklıoğlu, dünyada hızla büyüyen şirketlerin tamamının, e-ticaret yolunu seçtiğine dikkati çekerek, bunun teknolojiyi en iyi şekilde kullanmanın sonucu olduğunu dile getirdi.

Petrol ve doğal gazın devletler ile elitleri zengin ettiğini, halkın zenginleşmesinin yolunun ise ticaretten geçtiğini vurgulayan Hisarcıklıoğlu, Türkiye'nin internet bağlantı yaygınlığı, kalitesi ve akıllı telefon kullanım oranlarında Batı ülkelerine benzediğini, nüfusun yüzde 90'ının mobil bağlantıya sahip olduğunu, 50 milyon kişinin düzenli olarak her gün internete bağlandığını anlattı.

TOBB olarak bu potansiyeli harekete geçirmek istediklerine dikkati çeken Hisarcıklıoğlu, Kovid-19 salgını sonrasında da bu alana yönelimin hız kesmeden devam edeceğini kaydetti.

Hisarcıklıoğlu, internetten alışveriş yapmaya başlayan tüketici için e-ticaretin alışkanlık haline geleceğine işaret ederek, şu değerlendirmede bulundu:

"İşletmelerimiz, ürün ve hizmetlerini dijital ortama taşımak zorunda. TOBB olarak özel sektörün dijitalleşmesini ve yeni nesil girişimciliğin gelişmesini hedefledik, bunun için çalışıyoruz. Firmalarımızı ve girişimcilerimizi, dijital dünyaya hazırlıyoruz. Bu konuda dünyanın en büyük küresel teknoloji firmalarından Vodafone ile çok güzel iş birlikleri ve projeler hayata geçirdik, yenileri için de çalışıyoruz."

- "Alışverişte sitede muhakkak Güven Damgası'nı arayın"

Ticaret Bakanlığı yetkilendirmesiyle tüketicilerde güven duygusu tesis edebilmek için TOBB olarak e-ticaret sitelerine "Güven Damgası" vermeye başladıklarını anımsatan Hisarcıklıoğlu, "Bu sitelerden tüketicilerimiz gönül rahatlığıyla alışveriş yapabilir hale geldi. Sizler de bir tüketici olarak alışveriş ederken sitede muhakkak Güven Damgası'nı arayın." diye konuştu.

Hisarcıklıoğlu, dijital okuryazarlık ve KOBİ'lerin dijital altyapılarını geliştirmek için de projeler ürettiklerini belirterek, sadece firmadan tüketiciye değil, firmadan firmaya yapılan e-ticareti de geliştirmek istediklerini söyledi.

Sektöre yönelik çalışmaların tümünde, sektör meclisinin aktif olarak yer almaya devam edeceğini vurgulayan Hisarcıklıoğlu, yakında finansal teknoloji sektörü için FinTek Sektör Meclisinin faaliyete geçeceğini kaydetti.