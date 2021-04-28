1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Cumhur İttifakı'nın Torbalı belediye başkan adayı, seçimle ilgili yargıya başvurdu

Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur'un hayatını kaybetmesinin ardından yapılan seçimde Cumhur İttifakı'nın adayı olan Özgür Erman Çağlar, gizli oy ilkesinin ihlal edildiği gerekçesiyle seçimle ilgili yürütmeyi durdurma talebiyle dava açtı
 28 Nisan 2021 14:37
+Aa- Yazdır
[X] Videoyu Kapat

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, partisinin il başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, Torbalı'da seçim süreci başlar başlamaz dezenformasyon ve spekülasyonların yaşanmaya başladığını belirtti.

AK Parti'li belediyelerde vefat nedeniyle başkanlık görevinin boşalması durumunda CHP'nin aday çıkarttığını aktaran Sürekli, son olarak bunun Muğla'nın Ula ilçesinde yaşandığını kaydetti.

Sürekli, şöyle devam etti:

"Dün Torbalı'da siyasi etik ve ahlak altüst edildi. Belediye meclis üyeleri baskı gördü, tehdit edildi. CHP zihniyeti tek parti döneminde açık oy, gizli tasnif yöntemi kullanmıştı. Dün de meclis üyelerinin iradesi yok sayılarak baskı, tehditle oylama yapmıştır, bu da tarihe geçecektir. 1. turda Cumhur İttifakı adayı 15, CHP adayı 16 oy aldı. Bundan sonra baskı, tehdit başladı. Belediye meclis üyelerine oylarını, üstlerine kimliklerini koyarak cep telefonu ile çekip WhatsApp grubuna atma talimatı geldi. Grup başkanvekilimiz ve adayımız Özgür Erman Çağlar oturumu yöneten başkan vekiline iletti, tutanaklara bu husus geçirildi."

Seçim sırasında CHP'li bir meclis üyesinin söz alarak "Biz grup kararı aldık, bu şekilde oy kullanacağız. Bunda bir mahsur yoktur." dediğini ifade eden Sürekli, bunun üzerine söz alan CHP Grup Başkanvekili Yıldırım Baytekin'in ise böyle bir grup kararı olmadığını söylediğini aktardı.

Sürekli, oylama sırasında oturumu yöneten başkan vekilinin üst düzey bir CHP'li ile görüştüğünü ve talimat aldığını savunarak, bu konuda kaydedilen görüntüyü izletti, CHP'nin WhatsApp grubuna gönderilen kimlikli oy pusulalı fotoğrafları gösterdi.

Cumhur İttifakı'nın adayı Özgür Erman Çağlar tarafından seçimin iptali için İzmir 2. İdare Mahkemesine dava açıldığını bildiren Sürekli, "Açık usulsüzlük vardır. Gizli oy ilkesi ihlal edilmiştir. Meclis üyelerinin kimlikleriyle beraber kullandıkları oy pusulalarını cep telefonuyla fotoğraflayıp WhatsApp grubunda ifşa etmeleri oylamanın gizli olmadığına açık delildir. Bu yapılan CHP'li üyeleri de mağdur etmiştir. Bütün meclisin saygınlığına gölge düşürüldü. Tarihe kara leke olarak düşecektir. Bize, CHP'nin tek parti dönemini hatırlatmıştır." değerlendirmesinde bulundu.

- Seçim süreci

Belediye Başkanı İsmail Uygun'un hayatını kaybetmesinin ardından dün toplanan belediye meclisinde yapılan seçimde başkanlığa Millet İttifakı'nın adayı Mithat Tekin seçilmişti.

Gizli oylamayla yapılan seçimin üçüncü turunda Mithat Tekin 17 oy, Cumhur İttifakı'nın adayı Özgür Erman Çağlar ise 14 oy almıştı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
MSB: İncirlik Üssü, Türk üssüdür, mülkiyeti devletimize aittir
28 Nisan 2021 15:48		 Bakan Karaismailoğlu, gençleri 'Birlikte İleriye Projesi'ne katılmaya çağırdı
28 Nisan 2021 14:10
İYİ Parti'li İlçe Başkanı ve 14 parti yöneticisi MHP'ye katıldı
28 Nisan 2021 11:37		 Patrik başkatibi, AK Parti'ye üye oldu
28 Nisan 2021 09:14
Sağlık Bakanlığı'na 1 Genel Müdür atandı
28 Nisan 2021 08:48		 İçişleri Bakanlığı 'Tam Kapanma Tedbirleri' ilgili soruları yanıtladı
28 Nisan 2021 03:02
TBMM, ABD Başkanı Joe Biden'm 24 Nisan 2021 tarihli açıklamasına kınama yayımladı
28 Nisan 2021 02:53		 CENTCOM Komutanı McKenzie'den Türkiye'ye ilişkin açıklama
28 Nisan 2021 01:18
28 Nisan 2021'den önemli gündem başlıkları
28 Nisan 2021 00:02		 Kati Piri'nin AP üyeliği sona erdi
27 Nisan 2021 23:56
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
16:20 - 'Aksungur' Yunan medyasında: Türkiye'nin silahları kafamızı karıştırıyor16:10 - HDP'li Gergerlioğlu hakkında yeni iddianame hazırlandı16:05 - Çip krizi bir sektörü daha etkiledi: Üretim durabilir15:55 - RTÜK'ten Kanal D'ye 'Camdaki Kız' cezası15:52 - 5G frekans ihalesi 2022'de yapılacak15:48 - MSB: İncirlik Üssü, Türk üssüdür, mülkiyeti devletimize aittir
15:40 - Bu camide çocukların dokunulmazlığı var15:36 - Eşini öldüren sanığın 'kabahat özrü'ne mahkeme başkanından tepki15:31 - Tam kapanma öncesi hobi dükkanları da yoğun15:29 - Adana'daki FETÖ davasında 5 sanığa hapis cezası15:18 - AYM'den ihalelerde vergi ve harç istisnasını düzenleyen kurallarla ilgili iptal kararı15:13 - Tam kapanma öncesi Bodrum'a akın var
15:01 - Bakan Koca açıkladı... Vaka sayısı en çok artan ve azalan iller15:00 - Kapanmadan önceki son çıkış, 18 Gece Kal 14 Gece Öde14:56 - İngiltere Başbakanı Johnson'a ev yenileme soruşturması14:51 - Uğur Şahin'den Hindistan varyantı açıklaması14:40 - Yurt dışına kaçarken yakalanan ihraç zabıt katibi çift tutuklandı
14:37 - Cumhur İttifakı'nın Torbalı belediye başkan adayı, seçimle ilgili yargıya başvurdu
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Korona olan kamu personeline disiplin cezası verilecek
İçişleri Bakanlığı 'Tam Kapanma Tedbirleri' ilgili soruları yanıtladı
Öğretmen ve mühendisler de yapmaya başladı... Pandemide en fazla talep gören meslek!
Ağrı'da iki polis arasında kavga: 1 polis hayatını kaybetti
Sağlık Bakanlığı'na 1 Genel Müdür atandı
Altın rezervi bulunan köyde arsa fiyatları uçtu
Bakan Koca açıkladı... Vaka sayısı en çok artan ve azalan iller
Öğrenci derse gelmezse öğretmenin ek dersinin kesilemeyeceğine dair karar
AÖF final sınav tarihleri açıklandı
Bartın Valiliği, memurları tedirgin eden yazıyı geri çekti
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Yeminlen bezdim 1
Korona sonrası dünyayı ne bekliyor 2
pantolonun yırtılması 2
the good place 1
bir yerlerde umut var 4
kemikleri sayılmak 2
aşı sıralaması 11
örgü örmek 1
su içinde 1
mutasyon 1
SON İLANLAR
Çağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kültür ve Turizm Bakanlığı sözleşmeli 10 bilişim personeli alacak
Atatürk Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Iğdır Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Van Tuşba Kent Hizmetleri 35 İşçi Alacak
TÜBİTAK AR-GE Personeli 54 İşçi Alacak
İstanbul Enerji 1 İşçi Alacak
İzmir Bağkent Geçici 1 İşçi Alacak
İstanbul Digital Medya 2 İşçi Alacak
Giresun Görele SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam