Cumhur İttifakı'nın Torbalı belediye başkan adayı, seçimle ilgili yargıya başvurdu
|28 Nisan 2021 14:37
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AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, partisinin il başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, Torbalı'da seçim süreci başlar başlamaz dezenformasyon ve spekülasyonların yaşanmaya başladığını belirtti.
AK Parti'li belediyelerde vefat nedeniyle başkanlık görevinin boşalması durumunda CHP'nin aday çıkarttığını aktaran Sürekli, son olarak bunun Muğla'nın Ula ilçesinde yaşandığını kaydetti.
Sürekli, şöyle devam etti:
"Dün Torbalı'da siyasi etik ve ahlak altüst edildi. Belediye meclis üyeleri baskı gördü, tehdit edildi. CHP zihniyeti tek parti döneminde açık oy, gizli tasnif yöntemi kullanmıştı. Dün de meclis üyelerinin iradesi yok sayılarak baskı, tehditle oylama yapmıştır, bu da tarihe geçecektir. 1. turda Cumhur İttifakı adayı 15, CHP adayı 16 oy aldı. Bundan sonra baskı, tehdit başladı. Belediye meclis üyelerine oylarını, üstlerine kimliklerini koyarak cep telefonu ile çekip WhatsApp grubuna atma talimatı geldi. Grup başkanvekilimiz ve adayımız Özgür Erman Çağlar oturumu yöneten başkan vekiline iletti, tutanaklara bu husus geçirildi."
Seçim sırasında CHP'li bir meclis üyesinin söz alarak "Biz grup kararı aldık, bu şekilde oy kullanacağız. Bunda bir mahsur yoktur." dediğini ifade eden Sürekli, bunun üzerine söz alan CHP Grup Başkanvekili Yıldırım Baytekin'in ise böyle bir grup kararı olmadığını söylediğini aktardı.
Sürekli, oylama sırasında oturumu yöneten başkan vekilinin üst düzey bir CHP'li ile görüştüğünü ve talimat aldığını savunarak, bu konuda kaydedilen görüntüyü izletti, CHP'nin WhatsApp grubuna gönderilen kimlikli oy pusulalı fotoğrafları gösterdi.
Cumhur İttifakı'nın adayı Özgür Erman Çağlar tarafından seçimin iptali için İzmir 2. İdare Mahkemesine dava açıldığını bildiren Sürekli, "Açık usulsüzlük vardır. Gizli oy ilkesi ihlal edilmiştir. Meclis üyelerinin kimlikleriyle beraber kullandıkları oy pusulalarını cep telefonuyla fotoğraflayıp WhatsApp grubunda ifşa etmeleri oylamanın gizli olmadığına açık delildir. Bu yapılan CHP'li üyeleri de mağdur etmiştir. Bütün meclisin saygınlığına gölge düşürüldü. Tarihe kara leke olarak düşecektir. Bize, CHP'nin tek parti dönemini hatırlatmıştır." değerlendirmesinde bulundu.
- Seçim süreci
Belediye Başkanı İsmail Uygun'un hayatını kaybetmesinin ardından dün toplanan belediye meclisinde yapılan seçimde başkanlığa Millet İttifakı'nın adayı Mithat Tekin seçilmişti.
Gizli oylamayla yapılan seçimin üçüncü turunda Mithat Tekin 17 oy, Cumhur İttifakı'nın adayı Özgür Erman Çağlar ise 14 oy almıştı.
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