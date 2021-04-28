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Uğur Şahin'den Hindistan varyantı açıklaması

Corona virüs aşısını geliştiren bilim insanı BioNTech CEO'su Uğur Şahin, aşılarının çifte mutasyona sahip Hindistan varyantına karşı testlerinin sürdüğünü ve aşısının bu varyanta karşı etkili olacağından emin olduğunu söyledi
 28 Nisan 2021 14:51
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Uğur Şahin'den Hindistan varyantı açıklaması

Covid-19 ile mücadele kapsamında ilk onaylanan aşıyı geliştiren bilim insanı Uğur Şahin, geliştirdikleri Covid-19 aşısının 'çift mutant' Hindistan varyantına karşı etkili olduğunu açıkladı.

Basın mensuplarının karşısında konuşan Şahin, "Hala Hint varyantını test ediyoruz, ancak Hint varyantında daha önce test ettiğimiz ve aşımızın etkili olduğu mutasyonlar var, bu yüzden bu varyantta da etkili olacağından eminim" dedi.

Dünya Sağlık Örgütü, ilk olarak Hindistan'da tespit edilen corona virüs varyantı B.1.617'nin en az 17 ülkede görüldüğü ve bin 200 den fazla sekansı olduğunu belirtti.

Uğur Şahin, Hint mutasyonunda görülen bazı unsurların daha önceki testlerde işe yaradığını söylerken, "Aşı çok akıllı bir şekilde geliştirildi, endişelenecek bir şey yok" ifadelerini kullandı.

HİNDİSTAN HAFTALARDIR KABUSU YAŞIYOR

Son dönemde Covid-19 ile mücadele etmekte zorlanan ve rekor üzerine rekor kıran Hindistan'da oksijen tüpünün ve boş yatakların tükendiği bildirilirken Hindistan Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülke genelinde son 24 saatte 360 bin 960 yeni vaka tespit edildiği, toplam vaka sayısının 17 milyon 997 bin 267'ye yükseldiği açıklanmıştı.

Son 24 saatte COvid-19 nedeniyle 3 bin 293 kişinin hayatını kaybettiği Hindistan'da can kaybı sayısı ise 200 bini aşarak 201 bin 187'e ulaştığı belirtildi.

'ÇİFT MUTANT' OLARAK ADLANDIRILDI

İlk olarak Hindistan'da ortaya çıkan çifte mutant B.1.617 varyantı, Hindistan'da günlük vaka ve can kaybı sayısının rekor seviyede artmasına neden oldu.

En az 17 ülkede görülen varyantın çoğunlukla Hindistan, İngiltere, ABD ve Singapur'da görüldüğü bildirilirken Dünya Sağlık Örgütü varyantı "dikkat gerektiren varyant" olarak nitelendirdi.

NTV
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