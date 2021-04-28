İngiltere Başbakanı Johnson'a ev yenileme soruşturması
|28 Nisan 2021 14:56
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İngiltere'de Seçim Komisyonu, İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın Downing Street'teki Başbakanlık Ofisindeki dairesinde yapılan tadilatın finansmanı hakkında resmi bir soruşturma başlattı. Johnson'ın dairesindeki tadilatın bedelinin nasıl ödendiğine yönelik açılan soruşturma hakkında bir Başbakanlık Ofisi yetkilisi, Johnson'ın "davranış kuralları ve seçim yasasına uygun hareket ettiğini" belirtti. Yetkili, Johnson'ın tadilat masraflarını karşılamak için sponsor bulup bulmadığına yönelik bir açıklama ise yapmadı.
Öte yandan geçtiğimiz hafta Başbakan Johnson'ın eski Başdanışmanı Dominic Cummings, Johnson'ın "dürüstlüğünün" sorgulanmasına yönelik tartışma başlatarak ofisinin tadilatında bağışçılara "gizlice ödeme" yaptırdığını iddia etmişti.
Siyasi bağış alma kurallara aykırı olmasa da politikacıların bunları ilan etmeleri gerektiğini vurgulayan Seçim Komisyonu'na göre açılan soruşturmada tadilat işlemlerinin komisyon tarafından düzenlenen kurallara uygun olup olmadığının araştırılacağı belirtildi.
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