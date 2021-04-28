1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Bakan Koca açıkladı... Vaka sayısı en çok artan ve azalan iller

Geçen haftaya göre 100.000 nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayısı en çok artan illerimiz; Zonguldak, Gümüşhane, Kırşehir, Ağrı ve Giresun. En çok azalan illerimiz ise, Yalova, Kastamonu, Çanakkale, Samsun ve Yozgat.
 28 Nisan 2021 15:01
+Aa- Yazdır
Bakan Koca açıkladı... Vaka sayısı en çok artan ve azalan iller

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 17-23 Nisan haftası 100 bin nüfusta vaka görülme oranı en çok artan ve azalan illeri açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, resmi Twitter hesabı üzerinden 17-23 Nisan haftasında koronavirüs salgınında 100 bin nüfusta görülen vaka sayısında artış ve azalış yaşanan illere ilişkin açıklamada bulundu.

17-23 Nisan haftasında vaka sayısı artan ve azalan iller hangileri?

İşte, Fahrettin Koca'nın açıklaması..

VAKA SAYISI ARTAN İLLER

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada 17-23 Nisan haftasında 100.000 nüfusta vaka görünme oranı en çok artan ve azalan illerin yer aldığı grafikleri paylaştı.

Bakan Koca, 17-23 Nisan tarihleri arasından en çok vaka artışı yaşanan illerin Zonguldak, Gümüşhane, Kırşehir, Ağrı ve Giresun olduğunu bildirdi.

VAKA SAYISI AZALAN İLLER

Vaka sayılarının azalış gösterdiği iller iseYalova, Kastamonu, Çanakkale, Samsun ve Yozgat oldu.

Bakan Koca yaptığı açıklamada, ''Geçen haftaya göre 100.000 nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayısı en çok artan illerimiz; Zonguldak, Gümüşhane, Kırşehir, Ağrı ve Giresun. En çok azalan illerimiz ise, Yalova, Kastamonu, Çanakkale, Samsun ve Yozgat.'' ifadelerini kullandı.
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
3 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Ali Erbaş: Kapanma sürecinde camilerimiz açık olacak
28 Nisan 2021 14:26		 Tam kapanma öncesi dikkat çeken uyarı: Bu mesajlara kanmayın!
28 Nisan 2021 13:48
Tam kapanma öncesi İstanbul'dan kaçış: Yoğunluk yüzde 72'ye çıktı
28 Nisan 2021 12:58		 THY'den tam kapanma süreci için yurt dışı yolcularına uyarı
28 Nisan 2021 12:40
FETÖ'nün 'Kayseri il imamı' hakim karşısında
28 Nisan 2021 11:37		 Tam kapanmada 'Aile içi temastan da kaçının' uyarısı
28 Nisan 2021 11:19
Fatma Şahin: Kovid-19 belediyelerin önceliklerini de etkiledi
28 Nisan 2021 11:09		 İftarlığını yolcusuyla paylaşan otobüs şoförüne teşekkür belgesi
28 Nisan 2021 10:41
Altın rezervi bulunan köyde arsa fiyatları uçtu
28 Nisan 2021 10:32		 Piyade Uzman Çavuş koronadan hayatını kaybetti
28 Nisan 2021 10:13
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
16:28 - Çok sevdiği öğrencisini masal kitabının kahramanı yaptı, yarışmada dereceye girdi16:20 - 'Aksungur' Yunan medyasında: Türkiye'nin silahları kafamızı karıştırıyor16:10 - HDP'li Gergerlioğlu hakkında yeni iddianame hazırlandı16:05 - Çip krizi bir sektörü daha etkiledi: Üretim durabilir15:55 - RTÜK'ten Kanal D'ye 'Camdaki Kız' cezası15:52 - 5G frekans ihalesi 2022'de yapılacak
15:48 - MSB: İncirlik Üssü, Türk üssüdür, mülkiyeti devletimize aittir15:40 - Bu camide çocukların dokunulmazlığı var15:36 - Eşini öldüren sanığın 'kabahat özrü'ne mahkeme başkanından tepki15:31 - Tam kapanma öncesi hobi dükkanları da yoğun15:29 - Adana'daki FETÖ davasında 5 sanığa hapis cezası15:18 - AYM'den ihalelerde vergi ve harç istisnasını düzenleyen kurallarla ilgili iptal kararı
15:13 - Tam kapanma öncesi Bodrum'a akın var15:01 - Bakan Koca açıkladı... Vaka sayısı en çok artan ve azalan iller15:00 - Kapanmadan önceki son çıkış, 18 Gece Kal 14 Gece Öde14:56 - İngiltere Başbakanı Johnson'a ev yenileme soruşturması14:51 - Uğur Şahin'den Hindistan varyantı açıklaması
14:40 - Yurt dışına kaçarken yakalanan ihraç zabıt katibi çift tutuklandı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Korona olan kamu personeline disiplin cezası verilecek
İçişleri Bakanlığı 'Tam Kapanma Tedbirleri' ilgili soruları yanıtladı
Öğretmen ve mühendisler de yapmaya başladı... Pandemide en fazla talep gören meslek!
Ağrı'da iki polis arasında kavga: 1 polis hayatını kaybetti
Sağlık Bakanlığı'na 1 Genel Müdür atandı
Altın rezervi bulunan köyde arsa fiyatları uçtu
Bakan Koca açıkladı... Vaka sayısı en çok artan ve azalan iller
Öğrenci derse gelmezse öğretmenin ek dersinin kesilemeyeceğine dair karar
AÖF final sınav tarihleri açıklandı
Bartın Valiliği, memurları tedirgin eden yazıyı geri çekti
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
sır 2
Arınma gecesi 1
şarkılı kahvenin şarkıcısı 1
ben aslında yoğum 1
kompozit 1
peluş hayvanlar 1
kadir gecesi 1
sevgi 1
rahle-i tedrisat 1
kadına şiddet uygulamak 1
SON İLANLAR
Çağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kültür ve Turizm Bakanlığı sözleşmeli 10 bilişim personeli alacak
Atatürk Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Iğdır Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Van Tuşba Kent Hizmetleri 35 İşçi Alacak
TÜBİTAK AR-GE Personeli 54 İşçi Alacak
İstanbul Enerji 1 İşçi Alacak
İzmir Bağkent Geçici 1 İşçi Alacak
İstanbul Digital Medya 2 İşçi Alacak
Giresun Görele SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam