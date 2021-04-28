Bakan Koca açıkladı... Vaka sayısı en çok artan ve azalan iller

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 17-23 Nisan haftası 100 bin nüfusta vaka görülme oranı en çok artan ve azalan illeri açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, resmi Twitter hesabı üzerinden 17-23 Nisan haftasında koronavirüs salgınında 100 bin nüfusta görülen vaka sayısında artış ve azalış yaşanan illere ilişkin açıklamada bulundu.

17-23 Nisan haftasında vaka sayısı artan ve azalan iller hangileri?

İşte, Fahrettin Koca'nın açıklaması..

VAKA SAYISI ARTAN İLLER

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada 17-23 Nisan haftasında 100.000 nüfusta vaka görünme oranı en çok artan ve azalan illerin yer aldığı grafikleri paylaştı.

Bakan Koca, 17-23 Nisan tarihleri arasından en çok vaka artışı yaşanan illerin Zonguldak, Gümüşhane, Kırşehir, Ağrı ve Giresun olduğunu bildirdi.

VAKA SAYISI AZALAN İLLER

Vaka sayılarının azalış gösterdiği iller iseYalova, Kastamonu, Çanakkale, Samsun ve Yozgat oldu.

Bakan Koca yaptığı açıklamada, ''Geçen haftaya göre 100.000 nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayısı en çok artan illerimiz; Zonguldak, Gümüşhane, Kırşehir, Ağrı ve Giresun. En çok azalan illerimiz ise, Yalova, Kastamonu, Çanakkale, Samsun ve Yozgat.'' ifadelerini kullandı.