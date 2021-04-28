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Tam kapanma öncesi Bodrum'a akın var

Muğla'nın Bodrum ilçesi, 17 gün sürecek 'tam kapanma' öncesi tatilci akınına uğradı. Kent merkezi giriş ve çıkışlarında uzun araç kuyrukları oluştu. İstanbul, Ankara ve İzmir plakalı araçların fazla olması, dikkat çekti.
 28 Nisan 2021 15:13
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Tam kapanma öncesi Bodrum'a akın var

Ülke genelinde uygulanacak 17 günlük 'tam kapanma' öncesi büyükşehirlerde kalmak istemeyip, Bodrum'u tercih edenler, öğle saatlerinden itibaren ilçeye giriş yapmaya başladı. Yarın saat 19.00'dan itibaren 17 Mayıs Pazartesi günü saat 05.00'e kadar sürecek 'tam kapanma' dönemini fırsat bilen yazlıkçılar ve yerli turistler, Bodrum'a akın etti. Bölgede trafik yoğunluğu ise dronla havadan görüntülendi.

Olası yoğunluğu tahmin eden ekipler de ilçe girişinde güvenlik önlemi aldı.

Trafik, zaman zaman trafik durma noktasına gelirken, uzun araç kuyrukları oluştu. İstanbul, Ankara ve İzmir plakalı araçların fazla olması ise dikkat çekti. Bodrum girişinde başlayan ve Turgutreis, Yalıkavak, Göltürkbükü yönüne giden tüm güzergahlarda yoğunluk gözlendi.
DHA
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