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Bu camide çocukların dokunulmazlığı var

El-Doha Camisi İmam Hatibi Murat Çınar: "Peygamber Efendimiz de onlara karşı çok hoşgörülü davranıyordu. Bu güzel örnekleri cemaatimize anlatarak çocuklarımızı kabullenmelerini sağlıyoruz"
 28 Nisan 2021 15:40
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Bu camide çocukların dokunulmazlığı var

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde çocukları camiye ısındırmak için El-Doha Camisi'nde "Çocukların Dokunulmazlığı Vardır" projesi başlatan imam Murat Çınar, mücadelesiyle örnek oluyor.

El-Doha Camisi'nde 8 ey önce imam hatip görevine başlayan 24 yaşındaki hafız Çınar, çocukları camiye ısındırmak ve namaz alışkanlığı kazandırmak amacıyla "Bu Camide Çocukların Dokunulmazlığı Vardır" sloganıyla proje başlattı.

Şefkat ve sevgi gösterdiği çocuklara çikolata, gofret, şeker ve kek gibi hediyeler veren Çınar, mahallelinin de desteğiyle kısa sürede çocukları camiye alıştırdı.

Caminin alt katında vatandaşların katkılarıyla açılan salonda çocuklarla hadis okumaları gerçekleştiren Çınar, onlarla tenis, langırt ve çeşitli zeka oyunları da oynuyor.

Çocukların camide özgürce koşup oynamasını sağlayan Çınar, böylece onları camiye alıştırıyor.

- "Efendimiz de çocuklara çok hoşgörülü davranıyordu"

İmam Murat Çınar, AA muhabirine, camide özellikle çocuk ve gençlere yönelik faaliyet yürüttüklerini anlatarak, "Çocuklar için en önemli şey güler yüz ve güzel söz. Bunlar olmadığı takdirde çocuğa istediğiniz hediyeyi verin, bunun bir anlamı olmuyor. Onları gerçekten severek, şefkatle ve bir şeyler öğretme arzusuyla yola çıktığınızda onlardan bu etkileşimi alabiliyorsunuz." dedi.

Büyüklerin zaman zaman çocuk seslerine dayanamadığını, bunun alışkın olmadıkları bir durum olduğunu vurgulayan Çınar, şöyle devam etti:

"Halbuki Peygamber Efendimiz zamanında da çocuklar, camilerde ve mescitlerde özgürce oynayabiliyorlardı. Efendimiz de onlara karşı çok hoşgörülü davranıyordu. Bu güzel örnekleri cemaatimize anlatarak çocuklarımızı kabullenmelerini sağlıyoruz. Örneğin geçenlerde bir büyüğümüz, 'Hocam çocuklara çok yüz veriyorsun, onlara biraz dişini göster.' dediğinde kendisine verdiğimiz cevap şu oldu, ben onlara dişlerimi zaten gülerek gösteriyorum. Onların başlarını okşayarak tebessüm ediyorum."

Çınar, camide çocukların gürültü yapmasında sorun olmadığını vurgulayarak, "Camimizin ufak müdavimlerinden bir kardeşimizin annesi, camide gürültü yapıyor diye ona ceza vermiş. Bunu duydum ve şok oldum. Halbuki tek kuşkumuz, çocuklar camide koştururken bir yerlerine zarar gelmesin." dedi.
Anadolu Ajansı
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