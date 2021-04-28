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Çip krizi bir sektörü daha etkiledi: Üretim durabilir

Çip krizi, küresel ekonomide birçok sektörü etkilemeye devam ediyor. Kriz, otomotiv ve elektronik sektöründen sonra beyaz eşya sektörüne de yansıdı.
 28 Nisan 2021 16:05
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Çip krizi bir sektörü daha etkiledi: Üretim durabilir

Otomotiv sektöründeki çip krizi diğer sektörlere de sıçradı. Bilgisayar, tablet, akıllı telefon gibi elektronik eşyalardan sonra beyaz eşya sektörü de bu kriz ile karşı karşıya.

Düşük teknolojili birçok çip, çamaşır makinelerinde ve akıllı tost makinelerinde bile kullanılırken sektör bu çiplere ulaşma sıkıntısı yaşıyor.

Üretim sekteye uğrayabilir

Sektör, tedarikçilerin talebe yetişemiyor olmasının beyaz eşya üretimini sekteye uğratabileceğinden endişeli. Otomotiv şirketlerinde olduğu gibi üretimin durdurulabileceği de görüşler arasında. Teknoloji editörü Erdi Özüağ, krizle ilgili şunları söyledi:

"Mikro kontrolcüler o kadar yeni ve o kadar gelişmiş çip teknolojisine sahip değiller. Biraz daha geriden geliyorlar. Bugün beyaz eşya üreten firmalar da ne yazık ki bu mikro kontrolcüleri bulamadığı için çip krizi beyaz eşyayı da vuruyor."

Uzmanlar fiyatların artabileceği görüşünde

Özüağ, beyaz eşya sektöründe de çip sorunu olduğunu söyleyerek, "Belki otomobil ya da telefon, tablet, bilgisayar kadar gündeme gelmedi, hissedilmedi ama şu an beyaz eşya tarafında da böyle bir sorun var. Hem tedarik sorunu var hem de yüksek talep devam ettiği için maliyetler de artmış durumda" dedi.

Uzmanlar, çip krizi ile birlikte arzda yaşanacak sorunların beyaz eşya fiyatlarının artmasına yol açabileceğini belirtiyor.
TRT
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