HDP'li Gergerlioğlu hakkında yeni iddianame hazırlandı
HDP'li Gergerlioğlu hakkında TBMM'deki eylemi nedeniyle kamu görevini usulsüz üstlenme ve iş yeri dokunulmazlığını ihlalden iddianame hazırlandı
|28 Nisan 2021 16:10
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