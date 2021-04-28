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HDP'li Gergerlioğlu hakkında yeni iddianame hazırlandı

HDP'li Gergerlioğlu hakkında TBMM'deki eylemi nedeniyle kamu görevini usulsüz üstlenme ve iş yeri dokunulmazlığını ihlalden iddianame hazırlandı
 28 Nisan 2021 16:10
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HDP'li Gergerlioğlu hakkında yeni iddianame hazırlandı

HDP'li Gergerlioğlu hakkında TBMM'deki eylemi nedeniyle kamu görevini usulsüz üstlenme ve iş yeri dokunulmazlığını ihlalden iddianame hazırlandı.
Anadolu Ajansı
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