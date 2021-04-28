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'Aksungur' Yunan medyasında: Türkiye'nin silahları kafamızı karıştırıyor

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii tarafından üretilen Aksungur SİHA'nın kabiliyetleri, Yunan medyasında endişeye yol açtı. Yunan spiker, "Türkiye'nin silahları artık kafamızı karıştırıyor çünkü her ay yeni bir silah üretileceğini duyuruyorlar." dedi
 28 Nisan 2021 16:20
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Türk SİHA'ları dünya basınının gündeminde kalmaya devam ediyor.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından üretilen ve geçtiğimiz gün test atışları sırasında 30 kilometre mesafeden hedefi vuran Aksungur SİHA, Yunan medyasında geniş yer buldu. Skai TV muhabiri Manolis Kostidis, Aksungur SİHA'nın özelliklerini canlı yayında anlattı.

"Yunanistan'ı endişelendirmeli"

Manolis Kostidis, "Aksungur modeli uçak, ikmal veya herhangi bir şeye ihtiyaç duymadan tam 40 saat uçabiliyor. 750 kilo faydalı yük, lazer güdümlü füzeler ve bombalar taşıyor ve tabii ki gözetleme kabiliyetine sahip. Bu durum Yunanistan'ı endişelendirmeli. Ayrıca mühendislerin dediklerini dikkate almalıyız. Türkler bununla çok ciddi tasarruf edecekler" dedi.

"Onları dikkatlice izlemeliyiz"

Kostidis'in açıklamaları stüdyoda bir an sessizliğe neden oldu. Sunucu, konuğu ve muhabir Manolis'e "Biliyor musunuz, Türkiye'nin silahları artık kafamızı karıştırıyor. Çünkü her ay yeni bir silah üretileceklerini açıklıyorlar. Onları daha dikkatlice izlemeliyiz." ifadesine yer verdi.
TRT
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