Çok sevdiği öğrencisini masal kitabının kahramanı yaptı, yarışmada dereceye girdi
|28 Nisan 2021 16:28
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Karasu Sezi Eratik Ortaokulunda görevli Türkçe öğretmeni Aksu, gazetecilere, sosyal medyada Van'da "Yerel Masallar" konulu öykü yarışması olacağını öğrenmesinin ardından masal kitabı yazmaya başladığını söyledi.
Aksu, çocukluğunun geçtiği ve ilk görev yeri olan Van'ın kendisi için ayrı yere sahip olduğunu anlattı.
Yarışmanın ödül töreninin Van'da yapılacak olmasının da kendisini heyecanlandırdığını dile getiren Aksu, "3 aylık kurgu ve bir gecede sabaha kadar yazılan masalla yarışmaya katıldım, derece aldım. Masala hayat veren unsur ise karakterimiz Süslü'nün gerçek kişi olması." dedi.
Aksu, masalının kahramanı Süslü'nün, adından utanan ve kendisiyle alay edilen bir yapıya sahip olduğunu belirterek, "Bir anne olarak benim de asıl masal kahramanlarım ikizlerim olan çocuklarım. Ben de bir göl kenarında ve masallarla büyüdüm. Kendi çocuklarımı da öğrencilerimi de masallarla büyütmek istiyorum." ifadesini kullandı.
Masal kitabında yöresel unsurlara da yer verdiğini aktaran Aksu, "Masalımız, 'Bir varmış, bir yokmuş' gibi alışık olunan bir cümleyle başlamıyor. Masalımda tandır, pişik, içlik gibi yöresel terimlere de yer vermeye özen gösterdim ve tüm güzelliklerin her zaman var olmasını istediğim için masalımıza da 'Bir varmış, hep varmış' diyerek başlamayı uygun buldum." sözlerine yer verdi.
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