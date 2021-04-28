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İstanbul'da metro seferlerine 'tam kapanma' düzenlemesi

Yarın akşam 19.00'dan 17 Mayıs Pazartesi saat 05.00'e kadar sürecek olan "tam kapanma" kararının ardından İstanbul'da metro seferlerinde yeni bir düzenlemeye gidildi.
 28 Nisan 2021 16:48
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İstanbul'da metro seferlerine 'tam kapanma' düzenlemesi

Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, İçişleri Bakanlığı genelgesi ile İstanbul genelinde de 29 Nisan Perşembe akşamı saat 19.00'dan 17 Mayıs Pazartesi saat 05.00'e kadar genel sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağı hatırlatıldı. Açıklamada kısıtlama süresince sağlık çalışanları ve zorunlu görevleri nedeniyle çalışmak zorunda olan vatandaşların mağdur olmaması adına 29 Nisan 2021 itibari ile seferlerde yapılan yeni bir düzenlemeye gidildiği ifade edildi.

Yeni düzenlenmeye ilişkin yapılan açıklamaya şöyle devam edildi:

"Aşağıda listelenen hatlarımızda 06.00-21.00 saatleri arasında 15 dakika aralıklar ile işletme yapılacak, 21.00 itibari ile seferlerimiz sona erecektir. Yapılan düzenlemeler işletmelerimiz tarafından günlük ve saat bazlı olarak takip edilerek ihtiyaç görülmesi halinde sefer sıklıklarında yeni düzenlemeler yapılacaktır.

Kısıtlama süresince hizmet verecek hatlarımız:

M1A Yenikapı-Ataköy/Şirinevler

M1B Yenikapı-Kirazlı

M2 Yenikapı-Hacıosman

M3 Kirazlı-Olimpiyat-Başakşehir

M4 Kadıköy-Tavşantepe

M5 Üsküdar-Çekmeköy

M7 Mecidiyeköy-Mahmutbey

T1 Kabataş-Bağcılar

T4 Topkapı-Mescid-i Selam

T5 Cibali-Alibeyköy Cep Otogarı

Kısıtlama süresince aşağıdaki hatlarımız hizmet vermeyecektir. 17 Mayıs Pazartesi günü 05.00 itibari ile tüm hatlarımızda işletme başlayacaktır.

M6 Levent-Hisarüstü/Boğaziçi Üniversitesi metro,

F1 Taksim-Kabataş füniküler,

T3 Kadıköy-Moda tramvay,

TF1 Maçka-Taşkışla teleferik,

TF2 Eyüp-Piyer Loti teleferik hatlarımızda işletme yapılmayacaktır. Vatandaşlarımız kapalı hatlarımız ile aynı güzergahlar üzerinde hizmet veren İETT araçlarını kullanabilirler."
İhlas Haber Ajansı
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