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Açık öğretim okullarının 3. dönem sınavları online yapılacak

MEB bünyesindeki okullara yönelik sınavlar için ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri, 17 Mayıs-11 Haziran'da yapılabilecek
 28 Nisan 2021 17:15
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Açık öğretim okullarının 3. dönem sınavları online yapılacak

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk imzasıyla illere gönderilen yazıda, açık öğretim okullarının 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı 1 ve 2. dönem sınavlarının çevrim içi yapıldığı açıklandı.

3'üncü dönem sınavlarının 3-4 Temmuz'da yapılacağının belirtildiği açıklamada, şöyle denildi:

"2020-2021 eğitim ve öğretim yılı 3. dönem sınavları için ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 26 Nisan 2021'de başlamıştır. 29 Nisan-17 Mayıs tarihleri arasında sokağa çıkma yasağı uygulaması olacağından ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemlerine bu tarihler arasında ara verilecek.

İlk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri sokağa çıkma yasağının bittiği 17 Mayıs 2021'den 11 Haziran 2021'e kadar yapılabilecek. Ülkemiz genelinde koronavirüs salgınında vaka sayılarındaki artış nedeniyle açık öğretim okullarının 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı 3. dönem sınavlarının 3 Temmuz 2021 tarihi saat 09.30'dan 7 Temmuz 2021 tarihi saat 23.59'a kadar çevrim içi olarak yapılması uygun görülmüştür."
Anadolu Ajansı
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