Açık öğretim okullarının 3. dönem sınavları online yapılacak
|28 Nisan 2021 17:15
|+Aa- Yazdır
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk imzasıyla illere gönderilen yazıda, açık öğretim okullarının 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı 1 ve 2. dönem sınavlarının çevrim içi yapıldığı açıklandı.
3'üncü dönem sınavlarının 3-4 Temmuz'da yapılacağının belirtildiği açıklamada, şöyle denildi:
"2020-2021 eğitim ve öğretim yılı 3. dönem sınavları için ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 26 Nisan 2021'de başlamıştır. 29 Nisan-17 Mayıs tarihleri arasında sokağa çıkma yasağı uygulaması olacağından ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemlerine bu tarihler arasında ara verilecek.
İlk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri sokağa çıkma yasağının bittiği 17 Mayıs 2021'den 11 Haziran 2021'e kadar yapılabilecek. Ülkemiz genelinde koronavirüs salgınında vaka sayılarındaki artış nedeniyle açık öğretim okullarının 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı 3. dönem sınavlarının 3 Temmuz 2021 tarihi saat 09.30'dan 7 Temmuz 2021 tarihi saat 23.59'a kadar çevrim içi olarak yapılması uygun görülmüştür."
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|MEB, tam kapanmada normal şartlardaki mevzuata bağlı kalmalı mı?
27 Nisan 2021 10:55
|Yüz yüze eğitime ara verildi, dönem sınavları ertelendi
26 Nisan 2021 20:20
|İmam hatiplerde 'inovasyon, kodlama ve tasarım' odaklı proje başlıyor
26 Nisan 2021 11:17
|Öğrenci yoksa ek ücret de yok
26 Nisan 2021 08:00
|Bakan Selçuk'tan 'uçurtmalı' paylaşım
25 Nisan 2021 12:49
|2021 LGS Nisan ayı örnek soruları yayımlandı
24 Nisan 2021 15:22
|2021 LGS'de, soru sorulacak konular belirlendi
23 Nisan 2021 18:49
|Bakan Selçuk, tedavi gören çocuklarla 23 Nisan şenliğinde buluştu
23 Nisan 2021 18:40
|MEB yurt dışında yaşayan Türk çocukları için sesli hikaye kitabı hazırladı
23 Nisan 2021 15:38
|MEB'den çocuklara özel 'Gazetecik'
22 Nisan 2021 15:42