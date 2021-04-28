TBMM'de akaryakıt kaçakçılığıyla mücadeleye ilişkin teklifin görüşmeleri başladı

Genel Kurulda İYİ Parti'nin "Kovid-19 salgını nedeniyle esnaf ve işletmelerin yaşadığı sorunlar", HDP'nin "Kovid-19 nedeniyle turizm sektöründe yaşanan sorunlar", CHP'nin "Blockchain teknolojisine yönelik altyapının geliştirilmesine" ilişkin grup önerileri ele alındı.

Partisinin grup önerisi üzerine konuşan İYİ Parti Isparta Milletvekili Aylin Cesur, Türkiye'nin Kovid-19 vakalarında dünya birincisi olduğunu ve hükümetin kapanma kararında geciktiğini öne sürdü.

Cesur, Ticaret Bakanlığı verilerine göre sadece 2020 yılında 99 bin 558 dükkan ile 40 bin 735 şirketin kapandığını, hükümetin zor durumda olan esnafa gereken desteği vermediğini savundu. Cesur, esnafı, düzensiz geliri olanları, işini kaybedenleri, kısıtlamadan dolayı çalışamayanları destekleyecek ekonomik destek paketinin açıklanması gerektiğini söyledi.

HDP Antalya Milletvekili Kemal Bülbül, partisinin grup önerisi üzerindeki konuşmasında, hükümetin yanlış politikaları nedeniyle turizm sektöründe çalışan yaklaşık 500 bine yakın vatandaşın mağdur olduğunu iddia etti. Bülbül, sektörün çöküşten çıkması için kriz masasının kurulmasını, turizm işletmelerinin borçlarının yeniden yapılandırılmasını ve işletmelere nakdi destek verilmesini istedi.

CHP Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak, blok zincir teknolojisinin dünyanın geleceğini değiştirebileceğini ifade ederek, hükümetin konuya duyarlılık göstermesi gerektiğini dile getirdi.

Kripto para borsası kuran Faruk Fatih Özer'in yatırımcıları dolandırdığı iddiasına değinen Budak, bu kişinin en kısa sürede Türkiye'ye getirilerek yargılanması gerektiğini belirtti.

AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey, blok zincir teknolojisinin geleceği şekillendirecek yeni iş modelleri oluşturan teknolojilerden biri olduğunu söyledi.

Blok zincir teknolojisinin merkezi olmayan bir yapıda olduğuna işaret eden Canbey, Türkiye'de ilgili kurumların bu teknolojinin etkin bir şekilde kullanılması amacıyla çalışmalar yürüttüğünü vurguladı.

Genel Kurulda İYİ Parti, HDP ve CHP'nin grup önerileri kabul edilmedi.

Konuşmaların ardından akaryakıt kaçakçılığıyla mücadeleye ilişkin düzenlemeler içeren Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin tümü üzerindeki görüşmelere geçildi.