Halk Sağlığı Genel Müdürü: Aşı koruma sistemimiz dünyada örnek gösteriliyor
|28 Nisan 2021 18:03
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Türkiye, dünyada en hızlı ve en çok aşılama yapan ülkelerden biri. Aşılamada birçok Avrupa ülkesinden önde gidiyor.
Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürü Fatih Kara, aşılama programında gelinen son durumu Meclis Dilekçe Alt Komisyonu'nda paylaştı.
"Aşılamada 22 milyonu geçmiş durumdayız"
Aşı tablosunda, güncel sayıların anlık olarak takip edildiğini söyledi.
"Dünyada en fazla aşı yapan 7. ülkeyiz. Aşı dozu olarak baktığımızda 200'den fazla devlet arasında 7. sıradayız. Aşılamada şu an için 22 milyonu geçmiş durumdayız."
"Aşı koruma sistemimiz dünyada örnek gösteriliyor"
Fatih Kara, Türkiye'nin aşı koruma sisteminin de dünyada örnek gösterildiğini şu sözlerle anlattı:
"Global aşı firmalarından biri şunu söyledi: "Sizin aşı sisteminizi ben dünyanın başka yerlerindeki seminerlerde sunumlarda anlatıyorum" dedi. Fabrikadan çıktığından itibaren data loggerlar içine yerleştiriliyor, aksaklık varsa iade ediliyor, ondan sonraki süreçte ısı ve elektrik kesintileri açısından anlık takip edilen sistemle takip ediyoruz."
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