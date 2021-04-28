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Akşener'den HDP'ye 'soykırım' tepkisi: Lanet olsun bunu diyenlere

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, HDP'ye 'soykırım' tepkisi göstererek "Türkiye'nin dışında yer almak demek bu milletin geleceği üzerinde söz sahibi olmaktan vazgeçmek demektir. Lanet olsun bunu diyenlere" dedi
 28 Nisan 2021 18:06
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nu partisinin genel merkezinde ziyaret etti. Ziyaret sonrasında kameraların karşısına geçen ikili gazetecilerin sorularını cevapladı. Ziyaretten dolayı İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'e teşekkür eden Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, ikili arasında görüş alışverişinde bulunulduğunu kaydetti.

Açıklamanın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Başkan Akşener, HDP'nin sözde 'Ermeni soykırımı' mesajı sorulması üzerine şunları kaydetti: "HDP'nin sözlerine, söylediklerine bu ülkenin içinde buna Kürtler de dahil olmak üzere bir vatandaş aferin iyi yaptınız derse ben adımı değiştiririm. Böyle bir şey yok. Dolayısıyla pek çok STK, HDP, Türkiye'nin dışında yer aldılar. Türkiye'nin dışında yer almak demek bu milletin geleceği üzerinde söz sahibi olmaktan vazgeçmek demektir. Lanet olsun bunu diyenlere."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Milli Görüş Vakfı Başkanı Oğuzhan Asiltürk ile iftar yapılmasının sorulması üzerine, Başkan Karamollaoğlu Asiltürk'ün davete gitmeden önce kendisini aradığını belirterek, "Kendi zaten Edirne'de kızının yanında oraya döndü. Bizim bir görüşmemiz olmadı. Geçmişte de söyledim. Bu tip münasebetler gayet normal. Böyle bir iftar davetinde bulunulması normal" diye konuştu.
İhlas Haber Ajansı
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