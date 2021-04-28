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'Tam kapanma'da sağlık hizmetleri nasıl devam edecek?

Yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında Türkiye, 17 günlük 'tam kapanma' sürecine girecek. Peki bu süreçte sağlık hizmetleri hangi şartlarda devam edecek? Tedavilerde nasıl bir yol izlenecek?
 28 Nisan 2021 18:13
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'Tam kapanma'da sağlık hizmetleri nasıl devam edecek?

Türkiye, COVID-19 tedbirleri kapsamında 29 Nisan-17 Mayıs arasında 'tam kapanma'ya geçiyor.

17 gün uygulanacak 'tam kapanma' sürecinde en çok merak edilen konulardan biri ise sağlık hizmetlerinin nasıl devam edeceği.

Konu hakkında açıklamada bulunan İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek, eskisi gibi çalışmaya devam edeceklerini belirterek, "Şimdi bir 10 gün, sonrasında da bir 10 gün daha var. Yani 20 gün, uzun bir süre. Özellikle kronik hastalığı olan ya da bazı lösemi, kanser gibi hastaların bu esnada tedavi olmaları gerekiyor" diye konuştu.

Hastanelerde ameliyatlar devam edecek. Poliklinik hizmetlerinin nasıl olacağına ise süreçte karar verilecek.

"Dördüncü dalgayı yaşamak zorunda kalabiliriz"

Kapanma öncesi yollardaki yoğunluk tedirgin etti. Gidilen yerlere koronavirüs taşınması olasılığına işaret eden Tükek, "Aksi takdirde Anadolu'dan başlayan sonra tekrar İstanbul'a dönen dördüncü dalgayı yaşamak zorunda kalabiliriz." uyarısında bulundu.

Tatil yörelerinde kalabalık ortamlara girmenin de tedbirleri boşa çıkarabileceği uyarısında bulunuldu.
TRT
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