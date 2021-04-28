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İlk ve orta okullardaki uzaktan eğitime dair yeni yazı

MEB Temel Eğitim Genel Müdürlüğü uzaktan eğitim faaliyetlerine dair yazıyı ilgili birimlere gönderdi.
 28 Nisan 2021 18:55
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İlk ve orta okullardaki uzaktan eğitime dair yeni yazı

MEB Temel Eğitim Genel Müdürlüğü uzaktan eğitim faaliyetlerine dair yazıyı 28 Nisan 2021 tarihi itibariyle ilgili birimlere gönderdi.

Yazıda uzaktan eğitim faaliyetlerinde bir ders saatinin 30, tenefüslerin ise 10 dakika olacak şekilde planlanacağı belirtildi.

Resmi yazıya göre, 3 Mayıs'tan itibaren yapılması planlanmış olan sınavlar 17 Mayıs'tan itibaren yapılacak

Diğer taraftan İYEP programının ise durdurulduğu belirtilmiştir.
Memurlar.Net
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