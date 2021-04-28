Tablo ciddiyetini koruyor: 40 bin kişinin testi pozitif çıktı
Türkiye'de son 24 saatte 283 bin 261 Kovid-19 testi yapıldı, 40 bin 444 kişinin testi pozitif çıktı, 341 kişi hayatını kaybetti.
|28 Nisan 2021 19:30
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Sağlık Bakanlığı 28 Nisan 2021 tarihli vaka sayıları açıkladı.
Türkiye'de son 24 saatte 283 bin 261 Kovid-19 testi yapıldı, 40 bin 444 kişinin testi pozitif çıktı, 341 kişi hayatını kaybetti.
Ağır hasta 3 bin 558 oldu, 45 bin 198 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 212 bin 461'e yükseldi.
Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.
Hasta sayısı 2.728 olarak açıklandı.
Test sayısı 46 milyon 718 bin 604'e ulaştı. Vaka sayısı 4 milyon 751 bin 026, vefat sayısı 39 bin 398, ağır hasta sayısı 3 bin 558 oldu.
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