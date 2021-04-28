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BioNTech aşısının 2.doz randevuları ertelendi

Sağlık Bakanlığı'ndan edinilen bilgilere göre Türkiye'de uygulanan Alman aşısında ikinci doz randevuları ertlenecek Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşının iki dozu arasındaki sürenin 6-8 hafta olarak uygulanacağını duyurdu.
 28 Nisan 2021 19:10
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı ardından yaptığı konuşmada, " Prof. Dr. Uğur Şahin hocamızın da görüşünü alarak BioNTech aşısının iki dozunun uygulanması arasındaki sürenin 6-8 hafta olarak uygulanmasına karar verilmiştir" açıklamasında bulundu.

Buna göre Sağlık Bakanlığı'ndan edinilen bilgilere göre BioNTech aşısı için alınan ikinci doz randevuları da ertelenecek ve randevu alan vatandaşların da randevuları 6-8 hafta olacak şekilde değiştirilecek. İkinci doz randevu almış olanlara SMS ile bilgilendirme yapılacak.
Memurlar.Net
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