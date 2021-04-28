BioNTech aşısının 2.doz randevuları ertelendi
Sağlık Bakanlığı'ndan edinilen bilgilere göre Türkiye'de uygulanan Alman aşısında ikinci doz randevuları ertlenecek Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşının iki dozu arasındaki sürenin 6-8 hafta olarak uygulanacağını duyurdu.
|28 Nisan 2021 19:10
|+Aa- Yazdır
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı ardından yaptığı konuşmada, " Prof. Dr. Uğur Şahin hocamızın da görüşünü alarak BioNTech aşısının iki dozunun uygulanması arasındaki sürenin 6-8 hafta olarak uygulanmasına karar verilmiştir" açıklamasında bulundu.
Buna göre Sağlık Bakanlığı'ndan edinilen bilgilere göre BioNTech aşısı için alınan ikinci doz randevuları da ertelenecek ve randevu alan vatandaşların da randevuları 6-8 hafta olacak şekilde değiştirilecek. İkinci doz randevu almış olanlara SMS ile bilgilendirme yapılacak.
5 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Bakan Koca: İstanbul'da 5 kişide Hindistan varyantı gözlendi
28 Nisan 2021 18:44
|'Tam kapanma'da sağlık hizmetleri nasıl devam edecek?
28 Nisan 2021 18:13
|İstanbul'da metro seferlerine 'tam kapanma' düzenlemesi
28 Nisan 2021 16:48
|RTÜK'ten Kanal D'ye 'Camdaki Kız' cezası
28 Nisan 2021 15:55
|Adalet Bakanlığı, uzlaştırmacı sınavını erteledi
28 Nisan 2021 13:58
|Tam kapanma sürecinde hizmete yetecek kadar noter açık olacak
28 Nisan 2021 13:00
|Bartın Valiliği, memurları tedirgin eden yazıyı geri çekti
28 Nisan 2021 12:20
|YÖK'ten, yüz yüze sınavları erteleyin yazısı
28 Nisan 2021 11:59
|'Staj Seferbirliği Programı Stajyer Havuzu' işverenlerin erişimine açıldı
28 Nisan 2021 10:09
|Mali müşavirler: Tam kapanma dönemi için 'mücbir sebep' ilan edilsin
28 Nisan 2021 09:45