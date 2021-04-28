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Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği sözlü sınavlarına katılanlara yol harcırahı

Sağlık Bakanlığı ile Sağlık-Sen arasında yapılan KİK toplantısında, Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği sözlü sınavlarına katılanlara yol harcırahı verilmesi karara bağlandı.
 28 Nisan 2021 19:11
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Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği sözlü sınavlarına katılanlara yol harcırahı

Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Nisan 2021 Kurum İdari Kurul (KİK) Toplantısı, Sağlık Bakanlığı'nda yapıldı.

Toplantıya Sağlık-Sen adına Genel Başkan Semih Durmuş ve Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Dural katılırken, Bakanlık adına Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet İslamoğlu ile ilgili bürokratlar katıldı.

KİK toplantısında, beş yaşından küçük çocuğu bulunan kadın personelin il içi geçici görevlendirilmesi ile birlikte 112 birimlerinde süt izninde bulunan ve doğum yapan personelin isteği dışında geçici görevlendirilmesi konuları istişare edildi.

Toplantıda, tam kapanma kararı doğrultusunda aynı kurumda çalışan eşlerin nöbetlerinin düzenlenmesi ve okul öncesi eğitim-öğretim kurumlarının kapatılmasından dolayı oluşacak mağduriyet gündeme getirildi.

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu tarafından iptal edilen mesai saatleri dışında ve hafta sonu acil servise hizmet veren röntgen ve laboratuvar çalışanlarının yüzde 50 artırımlı nöbet ücretinden yeniden yararlanabilmesi için çalışma yapılması gerektiği toplantıda değerlendirildi.

Tek birimli aile sağlığı merkezlerindeki aile hekimi ve aile sağlığı çalışanları, 7 gün üzerinde yıllık izin kullandıklarında, ücretlerinden kesinti olmaması için mevzuat çalışması yapılması kararlaştırıldı.

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği sınavlarının düzenli aralıklarla tekrarlanması ile 15 Mart - 9 Nisan tarihleri arasında yapılan Görevde Yükselme sözlü sınavına katılanlara ve Unvan Değişikliği sözlü sınavına katılacak personele yol harcırahı verilmesi karara bağlandı.
Memurlar.Net
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