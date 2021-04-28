Trabzonspor, yenilmezlik serisini 9 maça çıkardı
|28 Nisan 2021 19:14
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Gürsel Aksel Stadı'ndaki karşılaşmanın ilk yarısını Göztepe, 45+1. dakikada Adis Jahovic'in golüyle 1-0 önde tamamladı. Trabzonspor'un 88. dakikada Caleb Ekuban'la beraberliği yakaladığı müsabaka, 1-1 sona erdi.
Bu sonuçla puanını 48'e çıkaran Göztepe, 10. sıradaki yerini korudu. Trabzonspor ise 64 puanla 4. durumda yer aldı.
- Göztepe 7 maçtır gol atıyor
Üst üste 7. maçında fileleri havalandıran Göztepe'de Adis Jahovic, sarı-kırmızılı formayla bu sezon 5. golüne ulaştı.
İzmir temsilcisi, Fatih Karagümrük maçından sonra Trabzonspor karşısında da sahadan beraberlikle ayrıldı.
- Trabzonspor 9 maçtır kaybetmiyor
Ligde yenilmezlik serisini 9 maça çıkaran Trabzonspor, söz konusu müsabakalarda 2 galibiyet ve 7 beraberlik aldı.
Bordo-mavili ekip, deplasmandaki yenilmezlik serisini de 16 karşılaşmaya çıkardı.
Dış sahada üst üste 5. kez 1 puan elde eden bordo-mavili ekip, bu sezon deplasmandaki tek yenilgisini Fenerbahçe karşısında 3-1'lik skorla yaşamıştı.
Trabzonspor'da Ekuban, ligdeki 9. golünü kaydetti.
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