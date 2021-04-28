1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Formula 1 yeniden Türkiye'de

Türkiye, Formula 1'in 2021 takvimine Kanada'nın yerine dahil edildi. Türkiye Grand Prix'si 11-13 Haziran'da İstanbul Park'ta gerçekleşecek.
 28 Nisan 2021 19:17
+Aa- Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Formula 1 yeniden Türkiye'de... Formula 1'den yapılan açıklamada, Türkiye GP'nin 11-13 haziranda Kanada'nın yerine Formula 1 takvimine katıldığı açıklandı. Buna göre, 11-12-13 Haziran'da Formula 1 heyecanı, İstanbul Park'ta yaşanacak. Geçen yıl Kasım ayında İstanbul'da gerçekleşen ve Türkiye GP'sinde Lewis Hamilton'ın yedinci kez rekorla dünya şampiyonu elde etmişti.

Formula 1 Başkanı Stefano Domenicali, konuyla ilgili olarak, "Bu sezon Kanada'da olamayacağımız hayal kırıklığı oluştursa da, Türkiye'nin geçen sezon muhteşem bir yarıştan sonra 2021'de bir Grand Prix'ye ev sahipliği yapacağını teyit etmekten heyecan duyuyoruz. Tüm hayranlarımızın sezona dramatik bir başlangıç yapmanın heyecanını yaşadığını biliyorum ve Türkiye pistte harika savaşlar sunan harika bir pist. Kanada'daki organizatör ve yetkililere son haftalardaki tüm çabaları için teşekkür etmek istiyorum, ancak seyahat durumu planlarımızı imkansız hale getirdi. Sporumuza olan büyük ilgiyi gösteren ve birçok yerden Grand Prix umudunu gösteren bir Formula 1 yarışına ev sahipliği yapma istekleri için Türkiye'deki organizatör ve yetkililere de eşit derecede teşekkür etmek istiyorum" dedi.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Trabzonspor, yenilmezlik serisini 9 maça çıkardı
28 Nisan 2021 19:14		 Gaziantep'ten 'bahis' açıklaması: Futbolcularımız mağdur
27 Nisan 2021 16:14
Genç atlet Şevval Şengün, hayatını kaybetti
26 Nisan 2021 16:39		 Survivor'da popüler oldu, Türkiye'de yeşil sahalara döndü
26 Nisan 2021 13:04
Maç'ta 5 gol var! Kazanan Fenerbahçe
25 Nisan 2021 22:35		 Rıza Kayaalp'in minik kızı babasının sevincine ortak oldu
25 Nisan 2021 14:05
Gaziantep forması giyen 3 futbolcuya yasa dışı bahis iddiası
25 Nisan 2021 07:40		 Beşiktaş 2 hafta sonra kazandı
24 Nisan 2021 22:54
Rıza Kayaalp, 10. Avrupa şampiyonluğunu elde etti
24 Nisan 2021 21:46		 Taha Akgül, 'Avrupa güreş tarihine' geçti
23 Nisan 2021 18:13
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
19:30 - Vaka sayıları açıklandı: 40 bin kişinin testi pozitif çıktı19:30 - '4 bin 600 öğrenci yurt dışında burslu eğitim görüyor'19:26 - Filiz'i döverek ölümüne neden olmaktan yargılanan eşine beraat19:21 - ATM'nin 13 bin lira fazla verdiği işçi, parayı polise teslim etti19:20 - Bekçilere hakaret eden şahıs gözaltına alındı19:19 - Kripto para yatırımcıları gayrimenkule dönüyor
19:17 - Formula 1 yeniden Türkiye'de19:15 - TBB'den bankacılık işlemlerine ilişkin duyuru19:14 - Trabzonspor, yenilmezlik serisini 9 maça çıkardı19:11 - Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği sözlü sınavlarına katılanlara yol harcırahı19:10 - BioNTech aşısının 2.doz randevuları ertelendi19:07 - Yalova sahilindeki beyaz tabakanın nedeni belli oldu
18:56 - Tam kapanma öncesi boşalan İstanbul trafiğinde rekor seviye18:55 - İlk ve orta okullardaki uzaktan eğitime dair yeni yazı18:50 - Samsun'un en riskli ilçesinde her 140 kişiden biri pozitif18:44 - Bakan Koca: İstanbul'da 5 kişide Hindistan varyantı gözlendi18:32 - Tam kapanma öncesi berberler müşterilere yetişmekte zorlanıyor
18:22 - Dışişlerinden, AB Komisyonu Başkanının 'protokol' tartışmasına yanıt
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Korona olan kamu personeline disiplin cezası verilecek
İçişleri Bakanlığı 'Tam Kapanma Tedbirleri' ilgili soruları yanıtladı
Öğretmen ve mühendisler de yapmaya başladı... Pandemide en fazla talep gören meslek!
Bakan Koca açıkladı... Vaka sayısı en çok artan ve azalan iller
Ağrı'da iki polis arasında kavga: 1 polis hayatını kaybetti
Altın rezervi bulunan köyde arsa fiyatları uçtu
Sağlık Bakanlığı'na 1 Genel Müdür atandı
Öğrenci derse gelmezse öğretmenin ek dersinin kesilemeyeceğine dair karar
AÖF final sınav tarihleri açıklandı
Bartın Valiliği, memurları tedirgin eden yazıyı geri çekti
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
etik dışı davranışlar 2
karışık kuru yemişi seçerek yiyen insan 3
düş kapanı 3
joe biden'in 1915 olaylarına soykırım'demesi 3
lafı yapıştırmak 1
davulcu harçlığı 2
nikah şahidi 4
neşesi bilir 1
aşırı uyarana maruz kalma 1
kompozit 1
SON İLANLAR
Çankırı Kızılırmak SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Aydın Arya Turistik Geçici 25 İşçi Alacak
İstanbul Okan Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Öğretim Elemanı Alım İlanı
Yalova Cinbel Turizm Geçici 18 İşçi Alacak
Tekirdağ Çerkezköy Belediyesi 68 İşçi Alacak
Sakarya Serdivan Belediyesi Geçici 10 İşçi Alacak
İstanbul İston 2 İşçi Alacak
Kırıkkale Bahşılı Belediyesi 2 İşçi Alacak
Aydın Büyükşehir Belediyesi 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam