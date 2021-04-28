1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Bekçilere hakaret eden şahıs gözaltına alındı

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde kısıtlama saatlerinde dışarda olduğu için ceza kesilen arkadaşının durumu anlatmak için çektiği ve sosyal medyada paylaştığı videoda bekçilere hakaret içerikli cümleler kullanan şahıs gözaltına alındı.
 28 Nisan 2021 19:20
+Aa- Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Edinilen bilgiye göre, Gölcük'te oto galericilik yapan E.U., kısıtlama saatlerinde eşi ve çocuğu ile dışarda olduğu için ceza yazılan arkadaşının durumunu anlatmak için video çekti. Arkadaşına bekçiler tarafından yaklaşık 10 bin 500 TL ceza yazıldığını iddia eden E.U., çektiği ve bekçilere hakaret içerikli cümleler kullandığı videoyu sosyal medyada paylaştı. Videonun yayılması sonrasında gelen tepkiler üzerine harekete geçen Gölcük Emniyet Müdürlüğü ekipleri, E.U.'yu gözaltına aldı.

Polis merkezine götürülen şahsın işlemleri sonrasında adliyeye sevk edileceği öğrenildi.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Eşini öldüren sanığın 'kabahat özrü'ne mahkeme başkanından tepki
28 Nisan 2021 15:36		 Polis memuru, Esra'yı meslektaşlarının gözü önünde vurmuş
28 Nisan 2021 14:06
Sokakta yürürken silahlı saldırıya uğrayan doktor yaralandı
28 Nisan 2021 13:57		 'Dur' ihtarına uymayan sürücü çarptığı polis memurunu yaraladı
28 Nisan 2021 13:40
Tedavisi biten hastayı evine götüren ambulans kaza yaptı: 2 yaralı
28 Nisan 2021 13:33		 Kazakistan Fahri Başkonsolosu ve eşi kazada hayatını kaybetti
28 Nisan 2021 13:19
90 yaşındaki adam çöp tartışmasında 87 yaşındaki komşusunu öldürdü
28 Nisan 2021 13:08		 Anne ile kızlarını kaza ayırdı
28 Nisan 2021 12:45
Kovid-19'un nörolojik etkileri çocukların okuldaki başarısını düşürüyor
28 Nisan 2021 12:19		 Bakan Yardımcısı'ndan kripto paraya ilişkin düzenleme çağrısı
28 Nisan 2021 12:03
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
19:30 - Vaka sayıları açıklandı: 40 bin kişinin testi pozitif çıktı19:30 - '4 bin 600 öğrenci yurt dışında burslu eğitim görüyor'19:26 - Filiz'i döverek ölümüne neden olmaktan yargılanan eşine beraat19:21 - ATM'nin 13 bin lira fazla verdiği işçi, parayı polise teslim etti19:20 - Bekçilere hakaret eden şahıs gözaltına alındı19:19 - Kripto para yatırımcıları gayrimenkule dönüyor
19:17 - Formula 1 yeniden Türkiye'de19:15 - TBB'den bankacılık işlemlerine ilişkin duyuru19:14 - Trabzonspor, yenilmezlik serisini 9 maça çıkardı19:11 - Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği sözlü sınavlarına katılanlara yol harcırahı19:10 - BioNTech aşısının 2.doz randevuları ertelendi19:07 - Yalova sahilindeki beyaz tabakanın nedeni belli oldu
18:56 - Tam kapanma öncesi boşalan İstanbul trafiğinde rekor seviye18:55 - İlk ve orta okullardaki uzaktan eğitime dair yeni yazı18:50 - Samsun'un en riskli ilçesinde her 140 kişiden biri pozitif18:44 - Bakan Koca: İstanbul'da 5 kişide Hindistan varyantı gözlendi18:32 - Tam kapanma öncesi berberler müşterilere yetişmekte zorlanıyor
18:22 - Dışişlerinden, AB Komisyonu Başkanının 'protokol' tartışmasına yanıt
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Korona olan kamu personeline disiplin cezası verilecek
İçişleri Bakanlığı 'Tam Kapanma Tedbirleri' ilgili soruları yanıtladı
Öğretmen ve mühendisler de yapmaya başladı... Pandemide en fazla talep gören meslek!
Bakan Koca açıkladı... Vaka sayısı en çok artan ve azalan iller
Ağrı'da iki polis arasında kavga: 1 polis hayatını kaybetti
Altın rezervi bulunan köyde arsa fiyatları uçtu
Sağlık Bakanlığı'na 1 Genel Müdür atandı
Öğrenci derse gelmezse öğretmenin ek dersinin kesilemeyeceğine dair karar
AÖF final sınav tarihleri açıklandı
Bartın Valiliği, memurları tedirgin eden yazıyı geri çekti
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
bakış açısı 2
otomatik 1
entryi yanlışlıkla başka konuya girmek 1
kompozit 1
toz içecekler 1
Türkiye'de kaldırım sorunu 4
sır 2
üç hafta tam kapanma 8
Hapşırdığını tüm apartmana duyuran insan 4
anlamları yükledik sıra içerik üretmede 1
SON İLANLAR
Çağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kültür ve Turizm Bakanlığı sözleşmeli 10 bilişim personeli alacak
Atatürk Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Iğdır Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Van Tuşba Kent Hizmetleri 35 İşçi Alacak
TÜBİTAK AR-GE Personeli 54 İşçi Alacak
İstanbul Enerji 1 İşçi Alacak
İzmir Bağkent Geçici 1 İşçi Alacak
İstanbul Digital Medya 2 İşçi Alacak
Giresun Görele SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam