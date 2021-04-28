ATM'nin 13 bin lira fazla verdiği işçi, parayı polise teslim etti
|28 Nisan 2021 19:21
|+Aa- Yazdır
Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) bünyesinde görev yapan Müjdat Çimen, Dulkadiroğlu ilçesinde bulunan özel bir bankanın ATM'sinden para çekmek istedi.
Yüz lira para çekmek için gittiği ATM'nin 13 bin lira fazla para verdiğini gören Çimen, durumu KASKİ'deki amir ve müdürlerine bildirdi.
Kurum amirleriyle Onikişubat Serintepe Şehit Celil Dağ Polis Merkezi'ne giden Çimen, burada tutanak karşılığında parayı teslim etti.
Polis merkezi önünde gazetecilere açıklama yapan Çimen, cüzi bir miktar para çekmek için geldiği ATM kendisine fazla para verince şaşkınlık yaşadığını söyledi.
Paranın teslim edilmesi amacıyla emniyete geldiklerini belirten Çimen, şunları aktardı:
"Bu parayı çevredeki vatandaşlara sordum, kimse sahip çıkmayınca durumu KASKİ Şube Müdürü Kemalettin Günel'i arayarak bildirdim. Sonrasında da bu şekilde emniyete teslim ettim. Cüzi bir miktar çekmek için gelmiştim. Biz burada hizmet için varız. Bunun da bir hizmet olduğunu düşünüyorum."
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Halk Sağlığı Genel Müdürü: Aşı koruma sistemimiz dünyada örnek gösteriliyor
28 Nisan 2021 18:03
|AK Parti'li başkanın tedavi gören öğretim görevlisi eşi vefat etti
28 Nisan 2021 16:43
|Bakan Koca açıkladı... Vaka sayısı en çok artan ve azalan iller
28 Nisan 2021 15:01
|Ali Erbaş: Kapanma sürecinde camilerimiz açık olacak
28 Nisan 2021 14:26
|Tam kapanma öncesi dikkat çeken uyarı: Bu mesajlara kanmayın!
28 Nisan 2021 13:48
|Tam kapanma öncesi İstanbul'dan kaçış: Yoğunluk yüzde 72'ye çıktı
28 Nisan 2021 12:58
|THY'den tam kapanma süreci için yurt dışı yolcularına uyarı
28 Nisan 2021 12:40
|FETÖ'nün 'Kayseri il imamı' hakim karşısında
28 Nisan 2021 11:37
|Tam kapanmada 'Aile içi temastan da kaçının' uyarısı
28 Nisan 2021 11:19
|Fatma Şahin: Kovid-19 belediyelerin önceliklerini de etkiledi
28 Nisan 2021 11:09