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Filiz'i döverek ölümüne neden olmaktan yargılanan eşine beraat

İzmir'de, hastanede yaşamını yitiren Filiz Tekin'i (38) darp ederek ölümüne yol açtığı iddiasıyla tutuksuz yargılanan eşi İbrahim Tekin (44) beraat etti.
 28 Nisan 2021 19:26
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İzmir'de yaşayan 2 çocuk annesi Filiz Tekin, 10 Aralık 2019'da kaldırıldığı Ege Üniversitesi Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Eşini darp edip ölümüne neden olduğu iddiasıyla gözaltına alınan İbrahim Tekin, polisteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı. İbrahim Tekin hakkında 'kasten yaralama neticesinde ölümüne sebebiyet verme' ve 'eşe karşı eziyet' suçlarından 24 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

KESİCİ, DELİCİ ALET YA DA SİLAH YARASI YOK

Ödemiş 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın geçmiş celselerinde, Filiz Tekin ile ilgili adli raporlar mahkemeye sunuldu. Filiz Tekin'in vücudunda travmatik bulgu, kesici delici alet ve ateşli silah yarası ya da boğma gibi bir bulgu olmadığı belirlendi. İzmir Adli Tıp Kurumu ve Filiz Tekin'in yaşam mücadelesini kaybettiği Ege Üniversitesi Hastanesi'nden çıkan adli sağlık kurulu raporlarında, Tekin'in menenjite bağlı yüksek ateşten yaşamını kaybettiğinin tespitinin yapıldığı belirtildi. Raporlar üzerine tutuklu yargılanan İbrahim Tekin, tahliye edildi.

Davanın geçen 9 Nisan'da görülen 10'uncu duruşmasında savcı mütalaasını açıkladı. Savcı mütalaasında tutuksuz sanık Tekin için 'eziyet çektirme' ve 'kasten yaralama' suçlarından 8 yıla kadar hapsini istedi.

'DARP ETMİŞ OLSAM HASTANE HASTANE GEZDİRİR MİYDİM'

Davanın karar duruşması bugün görüldü. Duruşmaya tutuksuz sanık İbrahim Tekin ve taraf avukatları katıldı. Duruşmada ilk olarak sanık avukatı Mehmet Dönmez söz aldı. Mütalaaya katılmadıklarını söyleyen Dönmez, müvekkilinin beraatini talep etti. Dönmez'in ardından konuşan Filiz Tekin'in yakınlarının avukatlarından Elif Büşra Berber, "7 Aralık 2019 tarihli hastane raporunda Filiz Tekin için yatış önerilmesine rağmen eşi kabul etmemiş. Bu sebeple ihmal suretiyle kasten öldürülmeyle cezalandırılmasını talep ediyoruz" dedi.

Avukatlardan İslam Gezer de "Hastanede yatışı kabul etmedikten sonra sanık, Filiz'i eve getirip kendi haline bırakmış. Hastane raporlarında darp izleri açıkça belirtiliyor. İhmal suretiyle kasten öldürülmeyle cezalandırılmasını talep ediyoruz" dedi. Son sözü sorulan sanık Tekin, kendisine yöneltilen suçlamaları reddedip, "Eşimi darp etmiş olsam hastane hastane gezdirir miydim" dedi.

Mahkeme heyeti tarafların dinlenmesinin ardından kararını açıkladı. Heyet, Tekin'in beraatine karar verip, duruşmayı bitirdi.
Dünya
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