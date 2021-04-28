RTÜK Başkanı: Korkmadan görevime devam edeceğim
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, "Anayasa ve kanunların verdiği yetkilerle şer odaklarından korkmadan, çekinmeden görevimi yapmaya devam edeceğim" dedi.
|28 Nisan 2021 20:05
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RTÜK Başkanı Şahin, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Her fırsatta halkı kin ve nefrete sevk eden, her sözü bölücülük kokan yalan hocası, sözde gazetecinin Anayasadan bahsetmesi ve adımı ağzından düşürmemesi oldukça manidar. Anayasa ve kanunların verdiği yetkilerle şer odaklarından korkmadan, çekinmeden görevimi yapmaya devam edeceğim." ifadelerini kullandı.
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