RTÜK Başkanı: Korkmadan görevime devam edeceğim

BAKAN KOCA AÇIKLADI... VAKA SAYISI EN ÇOK ARTAN VE AZALAN İLLER Geçen haftaya göre 100.000 nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayısı en çok artan illerimiz; Zonguldak, Gümüşhane, Kırşehir, Ağrı ve Giresun. En çok azalan illerimiz ise, Yalova, Kastamonu, Çanakkale, Samsun ve Yozgat.