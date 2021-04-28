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Emekli öğretmen, dünyaya akıllı masa ihracatı yapıyor

Denizli'de 83 yaşındaki emekli öğretmen Hüseyin Kurucan, küçük bir demir atölyesi kurarak, kendi tasarımı olan Akıllı Masa'ların ihracatını yapmaya başladı. Masa'nın tescilini alan Kurucan, 36 yıl boyunca üretime devam edip birçok kişiye ekmek kapısı açıyor.
 28 Nisan 2021 20:10
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Emekli öğretmen, dünyaya akıllı masa ihracatı yapıyor

Denizli'de emekli metal bölümü öğretmeni 83 yaşındaki Hüseyin Kurucan, 36 yıl önce emekli oldu. Kendine küçük bir demir atölyesi kuran Kurucan, altı yıl önce tecrübe ve bilgisini birleştirerek 'Akıllı masa' ismini verdiği masanın tasarımını yapıp tescilini aldı. Akıllı masa üretime başlayan Kurucan, Danimarka'ya ilk ihracatı yaptıktan sonra şimdi de Bulgaristan'a ihracat yapmaya başladı. Tekerlekli ve birinci sınıf MDF'den ürettiği akıllı masaların hidrolik sisteme sahip olduğunu, kapalıyken 60 santimetre olan masanın, tek hareketle açıldığında 1 metreye 20 santimetre genişlik ve boya ulaştığını anlatan Kurucan, "1985 yılında emekli oldum ve 36 yıldır bu iş yerlerini yürütmekteyim. Çadırla başladım ve şuanda akıllı masalar üretiyorum, patentini de aldım. İnternet sitelerinde de satışlarımızı yapıyoruz. Bu sene beni Denizli'nin Ahilik ustası seçtiler. Bu işyerini 83 yaşında olmama rağmen yürütüyorum ve yürütmeye de devam edeceğim" dedi.

"Bu masayı 6 ile 7 yıl önce tasarladım ve patentini aldım"

Masanın kullanışlı olduğunu ve yurt dışına da ihracat ettiğini belirten Kurucan, "Allah ne kadar ömür verirse. Kendime ve çevreme faydalı olmaya çalışıyorum. Yanımdaki elemanlara gerekli desteği veriyorum. Bu şekilde hayatımı sürdürmekteyim. Yurt dışına ve Danimarka'ya bir parti ve Bulgaristan'a da gönderdim. Akıllı masanın ölçüleri 60'a 120, açtığımız zaman 120'ye 120. İstediğimiz yükseklikte ayar yapılmaktadır. 10 kişiye kadar etrafında yemek yenmektedir. Genellikle yemek masası, sehpa ve ütü masası da olabiliyor. Ütü yapasınız bile ağaçta eğrilme, kırılma gibi şeyler olmaz. Bu masayı 6 ile 7 yıl önce tasarladım ve patentini aldım" ifadelerini kullandı.
İhlas Haber Ajansı
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