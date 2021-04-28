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Kadını sözlü taciz eden sanığa 3 yıl hapis cezası

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir kadını sözlü taciz ettiği iddiasıyla hakkında dava açılan sanığa ilk duruşmada 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verildi.
 28 Nisan 2021 20:23
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Kadını sözlü taciz eden sanığa 3 yıl hapis cezası

Bodrum 1. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, mağdur kadın Hafize Ebru K, tutuklu yargılanan sanık Orhan D. ile taraf avukatları hazır bulundu.

Hafize Ebru K, mahkemede verdiği ifadesinde, sanığın kendisini istemediği halde sürekli rahatsız ettiğini ileri sürerek, cezalandırılmasını talep etti.

Sanık Orhan D. ise yaptığı savunmada, "Ben kendisine (kadına) karşı ilgi duymaktaydım ancak bana net olarak bir cevap vermedi, beni engelledi. Mesajlarıma cevap vermediği için ısrarla cevap almaya çalıştım. İddianamede bahsi geçen eylemleri yaptığımı kabul ediyorum. Ben kendisinin evinin önünde olay çıkarmadım. Çok pişmanım." ifadesini kullandı.

Mahkeme, "Cinsel taciz" ve "Kişilerin huzur ve sükununu bozma" suçlamasıyla yargılanan sanığı, 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı.

Öte yandan yargılama hedef süresine göre 300 gün içinde tamamlanması gereken evrakın 17 günde tamamlanarak karara bağlandığı ve ilk duruşmada hüküm verildiği öğrenildi.
Anadolu Ajansı
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